Petrol yükseldi, altın yeniden 1,700 doları aştı Küresel piyasalarda risk iştahının ivme yitirmesiyle altının ons fiyatı yeniden 1,700 doların üzerine çıkarken, üretim kısıntılarının başlamasına bir gün kala petrol fiyatlarında da yön yeniden yukarıya döndü.

Küresel piyasalarda risk iştahının ivme yitirmesiyle altının ons fiyatı yeniden 1,700 doların üzerine çıkarken, üretim kısıntılarının başlamasına bir gün kala petrol fiyatlarında da yön yeniden yukarıya döndü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı 1 Mayıs'ta başlayacak.

Ünlü Menkul Değer'in, "Ons altın 1,700 doların üzerinde tutunmaya çabalıyor" başlıklı eğerlendirmesinde, "1,690 dolara doğru geri çekilmesine karşın risk iştahının hafta başına kıyasla ivme kaybetmiş olması altının kısmen güç kazanmasını sağladı. Ancak kısa vadede 1715 doların aşılamaması durumunda teknik göstergeler geri çekilme eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor. Dolaysıyla göstergelerdeki zayıflığın henüz sona erdiğini söylemek zor. Artan likidite koşulları lehte bir durum yaratmaya devam ediyor olsa da risklerin hafiflemesi ve ekonomilerin yeniden açılması durumunda azalması muhtemel güvenli liman ihtiyacı altına güç kaybı olarak yansıyabilir" denildi.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesindeki petrol üreticisi şirketlerin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin üretim kısıntısı kararı kapasamında, üretimlerini Şubat ayı kotalarına göre yüzde 19 kısacaklarını açıkladı.Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Novak, gerek ülkedeki küçük petrol şirketlerinin, gerekse Rusya'da faaliyet gösteren uluslararası petrol şirketlerinin bu kısıntıdan muaf olmadıklarını, onların da belirlenen miktarlarda üretim kısıntısı yapacaklarını vurguladı.Rusya Enerji Bakanı, OPEC+ Grubu'nun anlaşmasına karşın küresel petrol piyasalarındaki volatilitenin Mayıs ayında da sürmesini beklediklerinin altını çizdi.Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6.13 artışla 24.58 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 14.65 artışla 15.42 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.42 artışla 15.22 dolar,altın, yüzde 0.24 düşüşle 1,704.23 dolar,bakır, yüzde 0.43 artışla 5,208.50 dolar,platin, yüzde 1.54 artışla 784.45 dolar,paladyum yüzde 1.51 artışla 1,942.75 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 382 lira, çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2,507 liradan satılıyor.

Kaynak: DHA