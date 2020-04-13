Petrol yükseldi, altın hafif geriledi Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısı anlaşmasının ardıdan petrol fiyatları yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısı anlaşmasının ardıdan petrol fiyatları yükseldi.

Küresel ekonomideki gelişmelere bağlı olarak geçen hafta hızlı tırmanan altın fiyatları, kar realizasyonu satışlarıyla hafif geriledi. Altında tırmanış küresel piyasalarda frenlense de, iç piyasada Cumhuriyet altını da 2,386 liraya kadar yükseldi.

OPEC+ Grubu Cuma günü, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre, OPEC üyeleri ve Rusya'nın dışında, aralarında ABD'nin de bulunduğu ülkeler dün alınan karara göre üretimlerini yüzde 20 azaltacaklar.Gelişmeler üzerine, yeni haftanın ilk işlemlerinde Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 4.92 artışla 29.95 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.18 artışla 32.66 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 1.0 artışla 15.26 dolar,altın, yüzde 0.01 düşüşle 1,683.99 dolar,bakır, yüzde 0.23 artışla 5,032.00 dolar,platin, yüzde 0.52 düşüşle 745.36 dolar,paladyum yüzde 3.65 artışla 2,249.55 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 363 liradan, çeyrek altın 597 liradan, Cumhuriyet altını da 2,386 liradan satılıyor.

Kaynak: DHA