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Petrol yatay, altında yön yukarı

Covid-19 vakalarında yenider başlayan artışın talep üzerinde baskı yaratacağına ilişkin endişelerle düşen petrol fiyatları, önlemlerin ilk yarıda olduğu kadar sert olmayacağı beklentisi ve üretim kısıntısı kararlarının etkisiyle, yatay hareket ediyor.

Petrol yatay, altında yön yukarı
16.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:32

Covid-19 vakalarında yenider başlayan artışın talep üzerinde baskı yaratacağına ilişkin endişelerle düşen petrol fiyatları, önlemlerin ilk yarıda olduğu kadar sert olmayacağı beklentisi ve üretim kısıntısı kararlarının etkisiyle, yatay hareket ediyor.

Altın fiyatları ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şirket tahvil alım programını genişleteceğine ilişkin açıklamasının desteğinde yükseldi.

Fed, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, büyük ölçekli işletmelerin piyasa likiditesini ve kredi kullanılabilirliğini desteklemek amacıyla kurumsal bonolar almaya başlayacağını duyurdu. Programda 750 milyar dolara kadar kurumsal kredi satın alınması öngörülüyor.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+) günde ortalama 9.7 milyon varil olarak uygulanan üretimi kısıtlama süresini Temmuz sonuna kadar uzatma kararı aldı.Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.12 düşüşle 40.05 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.08 artışla 37.66 dolardan işlem görüyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.14 düşüşle 17.36 dolar,altın, yüzde 0.03 artışla 1,724.38 dolar,bakır, yüzde 1.09 artışla 5,779.50 dolar,platin, yüzde 0.45 artışla 822.32 dolar,paladyum yüzde 1.07 artışla 1,965.22 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 379 liraya, çeyrek altın 622 liraya, Cumhuriyet altını da 2,478 liraya geriledi.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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