Petrol yatay, altın yedi yılın zirvesinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağlamasının ardından, piyasalar diğer...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağlamasının ardından, piyasalar diğer üretici ülkeleri de anlaşmaya katmayı hedefleyen bugünkü görüşmelere odaklandı. Üretim kısıntısına karşı çıkan Meksika'nın da katılımının gerektiği çağrısı yapan OPEC+ Grubu, diğer üreticilerden de toplam 5 milyon varillik kısıntı bekliyor.

Emtia piyasalarının yakından izlediği OPEC+ Grubu'nun toplantısı öncesinde iki hafta aradan sonra yeniden 35 doların üzerine çıkan Brent petrol, belirsizliklerle 32-33 dolar aralığına döndü.

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 6.24 artışla 35.74 dolara çıktıktan sonra 32.03 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 6.17 artışla 32.70 dolara yükseldikten sonra 29.36 dolara döndü.Küresel ekonomide, Covid-19 pandemisi etkisiyle durgunluk olacağına ilişkin verilere bağlı olarak, altın fiyatları yedi yılın zirvesine tırmanınca, Cumhuriyet altını da 2,378 lirayı gördükten sonra, 2,365 liraya, 362 lirayı gören gram altın da 359 liraya çekildi.Küresel emtia piyasalarında bir ons altının fiyatı 1,684.15 dolar yedi yılın zirvesine çıktı.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, 15.42 dolardan,altın, 1,684.15 dolardan,bakır, 5,022.50 dolardan,platin, 743.64 dolardan,paladyum 2,168.60 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise gram altın 359 liradan, çeyrek altın 592 liradan, Cumhuriyet altını da 2,365 liradan satılıyor.

Kaynak: DHA