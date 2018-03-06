Petrol ve Gaz Piyasasının Görünümü İyimser"

Dünyanın en büyük petrol sahaları hizmeti veren şirketi Schlumberger'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Paal Kibsgaard, petrol ve doğalgaz piyasasının görünümünün "iyimser" olduğunu söyledi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston kentinde devam eden IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nın ikinci gününde konuşan Kibsgaard, "Geçen yıllara kıyasla küresel petrol ve doğalgaz sektöründe yatırımlar biraz arttı. Bu da piyasada iyimserlik oluşması için önemli oldu." dedi.

Kibsgaard, 2014'ün sonlarına doğru sert düşüş göstermeye başlayan petrol fiyatları nedeniyle Schlumberger'in gelirinin 18 ayda yüzde 50 oranında azaldığını ve şirketin 70 bin çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldığını belirtti.

Firmanın dört kez küçülme sürecinden geçtiği bilgisini paylaşan Kibsgaard, "Herkes piyasasının döngüsel olduğunu biliyor ancak fiyatlardaki düşüş herkesin tahmin ettiğinden daha uzun ve derin sürdü." ifadesini kullandı.

Kibsgaard, geçen seneden itibaren Kuzey ve Güney Amerika başta olmak üzere, Orta Doğu, Rusya ve Kuzey Denizi'nde petrol ve doğalgaz üretiminin yeniden yükselişe geçmeye başladığına dikkati çekti.

Petrol fiyatlarının son 6 ayda yükselmesiyle küresel petrol piyasasının şu anda dengeye kavuştuğunu söyleyen Kibsgaard, orta vadede küresel petrol talebini karşılamak için yatırımların yine de düşük kaldığını belirtti.

Kibsgaard, sektörde yatırımların artmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, kürese petrol ev doğalgaz endüstrisinde talebi karşılamak için uzun vadeli yatırımların öneminin altını çizdi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından Schlumberger'in üretim verimliliği, kapasite kullanımı, maliyet düşürme ve veri toplama alanlarına yoğunlaştığını dile getiren Kibsgaard, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Petrol ve doğalgaz endüstrisinde bulut teknolojisinin önemi arttı. Bunun endüstriye çok büyük bir etkisi olacak. Sektörde dijital optimizasyon sayesinde tepeden tırnağa her şeyi yeniden dizayn ederseniz büyük bir değişim elde edersiniz. Biz de hem yazılım, hem de donanım olarak bu tür teknolojileri geliştiriyoruz ve bunlara sahip olmaya çalışıyoruz."

Schlumberger'in Kuzey Denizi'ndeki bazı sahalarda söz konusu dijital optimizasyonun uyguladığı bilgisine yer veren Kibsgaard, burada bazı petrol platformlarında ve sahalarında çok verimli sonuçlar alındığını belirtti.

Kibsgaard, ABD'nin enerji kalbi olarak bilinen Teksas eyaletinin Houston şehrinde merkezi bulunan Schlumberger firmasının dijital optimizasyon için Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Silikon Vadisi'nde de bir araştırma merkezi kurduğunu söyledi.

Kibsgaard, Schlumberger'in ABD'de Boston, İngiltere'de Cambridge ve Fransa'da Paris kentlerinde veri araştırma merkezleri bulunduğunu aktardı.