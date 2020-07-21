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Petrol ve değerli metaller yükselişte

Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin gelişmeler ve buna bağlı olarak küresel ekonomide hızlı bir toparlanma beklentisinin iyimserliğiyle petrol ve değerli metal fiyatları yükseliyor.

Petrol ve değerli metaller yükselişte
21.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:27

Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin gelişmeler ve buna bağlı olarak küresel ekonomide hızlı bir toparlanma beklentisinin iyimserliğiyle petrol ve değerli metal fiyatları yükseliyor.

Gümüş 2016 yılından bu yana ilk kez 21 doları aşarken, altın fiyatları dokuz yılın zirvesine tırmandı. Petrol fiyatları 45 dolara yükseldi.

Çin'de CanSino, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilenler de dahil, birçok aşı adayının denemelerinde "güvenli" olduğu ve deneklerde bağışıklık tepkisi sağladığı açıklandı. ABD'de de Pfizer ve BioNTech'in aşı geliştirilmesine ilişkin olumlu gelişmeler sağlandı.Altın ve gümüşün yanında, diğer değerli metallerin fiyatları da, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelere bağlı artan iyimserliğin talep üzerinde olumlu etkisi yapacağına ilişkin beklentilerle yükseldi.Petrol fiyatları, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelere bağlı artan iyimserliğin talep üzerinde olumlu etkisi yapacağına ilişkin beklentilerle yükseldi.Çin'de CanSino, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilenler de dahil, birçok aşı adayının denemelerinde "güvenli" olduğu ve deneklerde bağışıklık tepkisine neden olduğuna ilişkin açıklamalar, bir aşının yakında üretilmeye başlanacağı umutlarını artırdı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 3.74 artışla 44.99 dolar,Batı Teksas yüzde 3.89 artışla 42.42 dolar,altın yüzde 1.22 artışla 1,839.87 dolar,gümüş yüzde 5.95 artışla 21.10 dolar,bakır yüzde 0.58 artışla 6,474.50 dolar,platin yüzde 3.41 artışla 879.09 dolar,paladyum yüzde 5.85 artışla 2,170.79 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 405 liraya, çeyrek altın 666 liraya, Cumhuriyet altını da 2,732 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Haftanın ilk işlem gününde uygulanan gevşek para politikaları, ETF girişleri, risk iştahındaki dalgalı görünüm ve dolar endeksindeki yatay seyir ons altını desteklemesi ile birlikte Güne 1,808 seviyesinde başlayan ons altının yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi" denildi ve eklendi:

"Haftanın ikinci işlem gününde Dolar endeksinde gözlenen gerileme ile ABD ve Avrupa Birliği'nden ek teşvik paketlerine dair beklentilerin ons altına sağladığı destek sonucu 1,830 seviyesi üzerinde seyir ediyor. Gün içerisinde aşı gelişmeleri ve artan risk iştahı Altın'daki yükselişi sınırlandıran unsur olmaya devam ederken 1,834 Dolar seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1,845 - 1,857 direnç seviyelerine doğru yükselişleri takip edilebilir. Olası bir satış baskısı ile 1,834 Dolar seviyesinde tutunamaması durumunda ise 1,825 - 1,814 destek seviyeleri izlenebilir."


Kaynak: DHA

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