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Petrol ve altın haftaya yatay başladı

Küresel emtia piyasalarında, petrol ve altın fiyatları yeni haftaya yatay başladı.

Petrol ve altın haftaya yatay başladı
20.07.2020 09:32 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:07

Küresel emtia piyasalarında, petrol ve altın fiyatları yeni haftaya yatay başladı. Altın 1,810 dolar dolayında, Brent petrolün varil fiyatı da 43 dolarda tutunuyor.

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, geçen haftanın dördüncü işlem gününde ABD ile Çin arasında gerginlik ve artan vaka sayılarının altına destek olmayı sürdürdüğüne işaret edilerek, "Olumlu haber akışlarıyla takip edilen aşı gelişmeleri, Çin'den gelen veriler ile dolarda gözlenen yukarı yönlü hareketin neden olduğu kısmi baskılar sonucu, ons altının aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü izlenmişti" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Haftanın son işlem gününde ise dikkatler artan vaka sayıları ve jeopolitik belirsizlik üzerinde olmaya devam ederken, dolar endeksinde gözlenen gerilemenin Ons Altın'ı desteklemesi ile birlikte gün sonunda ons altının yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi."Haftanın dördüncü işlem gününde Brent petrolün OPEC+ koalisyonunun gelecek aydan itibaren üretim kısıntılarını azaltma kararı sonrası Brent petrolün dört aylık zirve düzeyi olan 43.79 seviyesinde tutunamayıp aşağı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlenmişti. "Haftanın son işlem gününde ise petrol fiyatlarının OPEC+ kararının ardından beklentilerin altında açıklanan veriler sonrası toparlanmaya ilişkin endişeler ile aşağı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlendi."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.69 düşüşle 43.01 dolar,Batı Teksas yüzde 0.64 düşüşle 40.53 dolar,altın yüzde 0.01 düşüşle 1,810.15 dolar,gümüş yüzde 0.18 düşüşle 19.31 dolar,bakır yüzde 0.24 artışla 6,437.00 dolar,platin yüzde 0.22 artışla 841.25 dolar,paladyum yüzde 0.38 artışla 2,028.90 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 399 lira, çeyrek altın 657 lira, Cumhuriyet altını da 2,612 liradan satılıyordu.


Kaynak: DHA

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