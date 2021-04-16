Petrol ve altın fiyatları yükseldi

Petrol fiyatlarında, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2021 yılına ilişkin petrol talebi öngörülerini yukarı yönlü güncellemesiyle hız kazanan yükseliş sürüyor.

Petrol fiyatlarında, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2021 yılına ilişkin petrol talebi öngörülerini yukarı yönlü güncellemesiyle hız kazanan yükseliş sürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 67 doları aşarken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 64 dolar sınırına kadar yükseldi.

ABD Hazine tahvillerindeki gerilemenin yanında, doların da başlıca para birimleri karşısında zayıflamasından güç bulan altının spot piyasadaki ons fiyatı da 1,760 doları da aştı.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.72 artışla 67.32 dolar,Batı Teksas yüzde 0.73 artışla 63.85 dolar,altın yüzde 0.07 düşüşle 1,762.12 dolar,gümüş yüzde 0.20 düşüşle 25.80 dolar,bakır yüzde 2.53 artışla 9.310.00 dolar,platin yüzde 0.25 artışla 1,201.33 dolar,paladyum yüzde 0.13 düşüşle 2,738.06 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 457 liraya, çeyrek altın 753 liraya, Cumhuriyet altını da 3,002 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın bülteninde, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından yapılan açıklamaya göre Petrol Üretimi Mart ayında 200 bin varil artış gösterirken ABD Ham Petrol Stoklarında 5,9 milyonluk bir azalış gerçekleşti. Dünya ekonomisinde yaz itibariyle net bir şekilde toparlanma görülmesi beklenirken Avrupa'da aşılamanın hız kazanması Brent petrol için önemini koruyor" denildi ve altın fiyatlarına iliştin de şu değerlendirme yapıldı: "ABD'de açıklanan enflasyon oranı beklenti üstü gelince ons altında yukarı yönlü bir hareketin oluştuğu görülmüştü. Bu hareket dolar endeksinde görülen gevşeme ile kuvvetlenirken 1750 dolar seviyesinin üzeri görüldü. ABD Tahvil getirilerinde görülen yatay seyir ons altındaki hareketi destekliyor."ALB Forex'in tarımsal emtia bülteninde, AB'nin en büyük tahıl üreticisi olan Fransa'nın birçok yerinde sıcaklıkların arka arkaya birkaç geceliğine sıfırın altına düşmesinin, üzüm bağlarına, meyve bahçelerine ve şeker pancarına büyük zararlar verdiğine işaret edilerek, "Bu durum hükümeti mali yardım sözü vermeye sevk etti" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yayınlanan Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporu, piyasa için nötrden olumluya doğru çıktı."USDA, aylık Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporunda, yerel mısır stoklarının 1 Eylül'e kadar 1.35 milyar kile düşeceğini, ancak analist beklentileri doğrultusunda Mart ayı görünümündeki 1.5 milyar kile düşeceğini bildirdi."USDA, 2020-21 için ABD soya fasulyesi ihracatının Mart tahminlerine göre 30 milyon kile artışla 2.28 milyar kile'ye ulaşacağını öngördü; bu, esas olarak pazarlama yılının ilk yarısındaki rekor ihracatı yansıtıyor."Çin Ulusal Tahıl Ticaret Merkezi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in geçtiğimiz hafta devlet rezervleri açık artırmasında 515,209 ton buğday sattığını söyledi."Buğdayda, kısa vadeli oluşan yükselen kanal içerisinde yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Yükselişin devam etmesi durumunda 660 dolar seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde ise yükselen kanalın direncine denk gelen 670 dolar seviyesine doğru yükseliş potansiyeli oluşabilir. Olası geri çekilmelerde 650/645 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir."Soya fiyatı kanal içerisindeki hareketini sürdürüyor. Pozitif seyreden fiyat kısa süreli oluşan aşağı yönlü sıkışmasını yukarı kırdı. 1,418.05 dolar seviyesini aşmaya çalışan fiyat seviyeyi aştığı takdirde 1,432.00 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Tersi durumda 1398.80 dolar seviyesi destek konumunda bulunuyor."Mısır fiyatı 597.50 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Yükselen kanal görüntüsü oluşturan fiyat, seviyeyi aştığı takdirde pivot hesaplamalarına göre 601.25 seviyesi bir sonraki direnç olarak izlenebilir. Tersi durumda 584.25 seviyesi destek olarak izlenebilir. MACD güçlü görünüm sergiliyor."Kahvede, düşüş trendinin aşılması ile alımlar 133.00 dolar bölgesine doğru hız kazandı. Ardından hafif satışların görüldüğü kahvede, 130.85 dolar ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece yukarı alanda 132.70/133.00 dolar direnç bölgesi izlenebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı