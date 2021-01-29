Petrol ve altın fiyatları yükseldi
29.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:51
Küresel piyasalarda, doların yönünü yukarıya çevirmesinin etkisiyle 1,840 dolar düzeyine kadar gerileyen altın fiyatları, ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketine ilişkin gelişmelerle yeniden 1,860 doların üzerine yükseldi.
Küresel piyasalarda, doların yönünü yukarıya çevirmesinin etkisiyle 1,840 dolar düzeyine kadar gerileyen altın fiyatları, ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketine ilişkin gelişmelerle yeniden 1,860 doların üzerine yükseldi.
ABD yardım paketinin ekonomide toparlanmayı destekleyeceği beklentisiyle petrol fiyatları da yükseldi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.22 artışla 55.70 dolar,Batı Teksas yüzde 1.59 artışla 53.01 dolar,altın yüzde 1.09 artışla 1,862.34 dolar,gümüş yüzde 2.48 artışla 27.25 dolar,bakır yüzde 0.78 artışla 7,904.00 dolar,platin yüzde 1.63 artışla 1,092.06 dolar,paladyum yüzde 1.64 düşüşle 2,299.10 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 440 liraya, çeyrek altın 725 liraya, Cumhuriyet altını da 2,888 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in "Gümüşün öne çıktığı bir seans geride kaldı" başlıklı günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Altın aşağı yönlü seyrini sürdürürken, dünkü seansta da kırmızı bir günü geride bıraktı ve üst üste altıncı günü de zararla kapatmış oldu. Altının, önceki günkü ABD hisse senedi piyasalarında yaşanan sert satıcılı dalgadan nasibini almasına karşın dünkü seansta toparlanmaya eşlik edemediğini gördük. Gün içinde bir parça yukarı doğru ivmelenme arzusuyla hareketlenen sarı maden, 1864 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak gün sonuna kadar bu seviyedeki yerini koruyamadı ve seans kapanışında satışa dönerek 1842 dolar/onsla yüzde 0.1 kaybı hanesine yazdı."Gümüş ise dünkü seansta öne çıkan kıymetli maden olurken, 1 Aralıktan bu yana kaydettiği en güçlü kapanışı yaptığı bir günü geride bıraktı. Bu fiyatlama için herhangi bir haber akışı öne çıkmazken sosyal medyada tartışılan gümüşün, açığa satış pozisyonlarını zorlayacak yukarı taşıma arzusunda olabileceğini söyleyebiliriz. Dünkü seansta 26.97 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydeden beyaz maden, seans sonunda 26.47 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti."Platin de günü yeşilde kapatmayı başarırken, 1075 dolar/onstan tamamladığı günde 0.7 kazancı hanesine yazmış oldu."Paladyum, 2305 dolar/ons seviyesinden güne başlarken, 2338 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve gümüşün ardından yüzde 1.3 kazancıyla seansın en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.00 dolar/onsla gerçekleşirken, hacim açısından düşük bir gün geride kaldı. Borsa İstanbul'da toplamda 1,086 kg altın, 2,958 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı