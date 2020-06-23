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Petrol ve altın fiyatları yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile imzalanan ticaret anlaşmasının "eksiksiz olarak" geçerli olduğuna ilişkin açıklamasıyla Brent petrol 43 doları aştı.

Petrol ve altın fiyatları yükseldi
23.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:17

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile imzalanan ticaret anlaşmasının "eksiksiz olarak" geçerli olduğuna ilişkin açıklamasıyla Brent petrol 43 doları aştı. Küresel piyasalarda artan risk iştahıyla altının ons fiyatı da 1,760 doların üzerine çıktı.

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro'nun Çin ile ticaret anlaşmasının "sona erdiğini" söylemesi piyasaları rahatsız ederken; Navarro'nun açıklamalarına tepki olarak hisse senedi piyasalarında da satışa geçilmişti. Bu gelişmelerin ardından Navarro, açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek geri adım attı.

Navarro'nun geri adımının ardından, Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin ile Ticaret Anlaşması eksiksiz olarak geçerliliğini koruyor" dedi ve anlaşmanın maddelerine uygun olarak uygulanmaya devam edeceğini umduğunu vurguladı.Bu gelişmelerin ardından, Ağustos teslimi Brent hampetrolün varil fiyatı yüzre 0.67 artışla 43.37 dolara, Batı teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.69 artışla 41.01 dolara yükseldi.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, ons altın 1,750 doların üzerinde güç toplamaya çalışıyor: "Korona virüsün yayılma hızının yeniden artması yatırımcıları tedirgin ederken artan güvenli liman arayışı ons altının güçlü bir performans sergilemesini sağlıyor. "Altına yönelimin artması ile kısa vadeli indikatörler de ivme kazanmış durumda. Bu kapsamda 1,750 doların üzerinde kalınması halinde 1,770 doların bir sonraki hedef olacağını düşünüyoruz. "Ancak, altındaki hareketlerin risk iştahı ile doğrudan bağlantılı olduğunu ve bu kapsamda haber akışına karşı hassasiyetin yüksek olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. "Dolayısıyla iyimser haber akışına altın kar satışları ile cevap verebilir."Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 1.44 artışla 17.98 dolar,altın, yüzde 0.72 artışla 1,767.40 dolar,bakır, yüzde 1.46 artışla 5,895.00 dolar,platin, yüzde 0.56 artışla 828.80 dolar,paladyum yüzde 1.12 düşüşle 1,923.10 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 389 liraya, çeyrek altın 637 liraya, Cumhuriyet altını da 2,536 liraya yükseldi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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