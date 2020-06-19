Petrol ve altın fiyatları yükseldi Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya'nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin toplandığına ilişkin haberlerin yayılması üzerine Brent hampetrolün varil fiyatı 42 dolar sınırına kadar yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya'nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin toplandığına ilişkin haberlerin yayılması üzerine Brent hampetrolün varil fiyatı 42 dolar sınırına kadar yükseldi.

Küresel piyasalardaki güvenli liman arayışlarının desteğinde yükselen altının ons fiyatı 1,730 dolar sınırında hareket ediyor.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.30 artışla 41.90 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.97 artışla 39.52 dolardan işlem görüyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.76 artışla 17.51 dolar,altın, yüzde 0.37 artışla 1,729.31 dolar,bakır, yüzde 0.09 artışla 5,802.00 dolar,platin, yüzde 0.73 artışla 814.63 dolar,paladyum yüzde 0.01 artışla 1,910.60 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 381 liraya, çeyrek altın 626 liraya, Cumhuriyet altını da 2,493 liraya yükseldi.İntegral Yatırım Menkul'ün analizinde, ons altının bu hafta 1,705-1,735 dolar aralığında dalgalandığına işaret edilerek, "Genel resimde temkinli kaldığını gözlemliyoruz. Küresel borsaların karışık seyretmesi, virüste 2.dalga endişesi altındaki bu hareketi tetiklemeye devam ediyor. İlerleyen günlerde riskler daha da artarsa bu durum altının yükselişine neden olabilir. Dolayısıyla virüsün seyri başta olmak üzere küresel borsalardaki görünümde altının seyri açısından izlenmeli" denildi.

Petrolde de "iyimser havanın korunmak istendiği" belirtilen analizde, "Petrolde yukarı yönlü seyirler sürüyor. OPEC +, petrol üretim kesintisine uyulması için bazı ülkelere baskı yapıyor. Kesintilerin sürmesi ve petrol talebinin canlanması petrol fiyatlarına olumlu yansıyor. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 39.30 dolar seviyesinde dün oluşan iyimser havanın devamını taşıyor. Brent petrolde ise işlemler 41.85 dolar seviyesinden geçmekte" denildi.

Kaynak: DHA