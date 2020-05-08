Petrol ve altın fiyatları yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, havayolu şirketlerinin yeniden toparlanmalarını sağlayacak seyahat serbestisinin "tam zamanında" başlayacağı ve bunun da seyahat endüstrisi için önemli bir karar olacağına ilişkin açıklamalarıyla petrol fiyatları yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, havayolu şirketlerinin yeniden toparlanmalarını sağlayacak seyahat serbestisinin "tam zamanında" başlayacağı ve bunun da seyahat endüstrisi için önemli bir karar olacağına ilişkin açıklamalarıyla petrol fiyatları yükseldi.

Almanya havayolu şirketi Lufthansa'nın 9.0 milyar euroluk istikrar paketiyle desteklenmesinin gündeme gelmesi ve Ford Motor'un Kuzey Amerika'daki üretime yeniden başlayacağını açıklaması da petrol fiyatlarını destekledi.

Faizleri Mart toplantısında yüzde 0.00 - 0.25 düzeyine çeken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri negatife çekebileceğine ilişkin beklentilerle altın fiyatları da yaklaşık iki haftanın en yüksek düzeyini gördü. Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.26 artışla 30.34 dolara, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 4.68 artışla 25.92 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 1.50 artışla 15.58 dolar,altın, yüzde 0.17 artışla 1,719.13 dolar,bakır, yüzde 0.82 artışla 5,218.50 dolar,platin, yüzde 0.02 artışla 773.42 dolar,paladyum yüzde 2.40 artışla 1,864.73 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 394 liraya, çeyrek altın 645 liraya, Cumhuriyet altını da 2,569 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA