Petrol ve altın fiyatları yükseldi
05.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:46
Emtia piyasalarında gösterge hampetrol kontratları, Covid-19 pandemisine bağlı ekonomik önlemlerde gevşeme yapılacağı ve piyasalarda aylardır süren belirsizliğin kalkacağı beklentisiyle yükseldi.
Emtia piyasalarında gösterge hampetrol kontratları, Covid-19 pandemisine bağlı ekonomik önlemlerde gevşeme yapılacağı ve piyasalarda aylardır süren belirsizliğin kalkacağı beklentisiyle yükseldi.
Gelişmelerin etkisiyleBatı Teksas hafif hampetrolünün Haziran vadeli fiyatları yüzde 6.23 artışla varil başına 21.68 dolara yükselirken, spot piyasada da yüzde 2.55 artışla 24.12 dolara yükseldi.Küresel düzeyde gösterge sayılan Brent hampetrolün Temmuz vadeli kontratları da yüzde 3.64 artışla varil başına 28.19 dolar düzeyine çıkarken, spot fiyasada da yüzde 1.29 artışla 28.33 dolardan işlem gördü.ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlamalarıyla derinleşen ABD ve Çin arasındaki gerginlik altın fiyatlarını destekledi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.35 artışla 14.84 dolar,altın, yüzde 0.08 artışla 1,703.13 dolar,bakır, yüzde 0.45 artışla 5,129.00 dolar,platin, yüzde 0.22 artışla 771.45 dolar,paladyum yüzde 0.33 artışla 1,868.01 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise gram altın 386 liraya, çeyrek altın 633 liraya, Cumhuriyet altını da 2,527 liraya yükseldi.
Kaynak: DHA