Petrol ve altın fiyatları yükseldi

Çin gerginliği nedeniyle gerileyen petrol fiyatları, 1 Mayıs'ta başlayan üretim kısıntısının sorunsuz sürmesine bağlı olarak yeniden yükselirken, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginlik altın fiyatlarını da destekliyor.

Çin gerginliği nedeniyle gerileyen petrol fiyatları, 1 Mayıs'ta başlayan üretim kısıntısının sorunsuz sürmesine bağlı olarak yeniden yükselirken, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginlik altın fiyatlarını da destekliyor.

Ünlü Menkul Değerler'in, "Ons altın 1700 doların üzerinde tutunmaya çalışacak" başlıklı değerlendirmesinde, küresel risk iştahının çalkantılı bir dönemden geçmesinin, ons altının net bir yöne doğru hareket etmesini zorlaştırdığına işaret edilerek, "Bu noktada fiyatların geride bıraktığımız hafta boyunca 1,690-1,730 dolar bandında hareket ettiğini gördük. Özellikle Fed toplantısında ekonomiye dair çizilen karamsar tablo altını 1,720 doların üzerine taşısa da verilerdeki zayıflığın da etkisiyle riskli varlıklarda satış baskısının artması yatırımcıları nakit pozisyona dönmeye iterken bunun ons altına da negatif yansıdığını gördük. Sık sık dikkat çektiğimiz gibi altın fiyatlarının momentum kazanması için 1,715 doların üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz" denildi.

Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.13 artışla 26.90 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 1.21 artışla 22.56 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 1.05 düşüşle 14.81 dolar,altın, yüzde 0.42 artışla 1,707.21 dolar,bakır, yüzde 1.54 düşüşle 5,106.00 dolar,platin, yüzde 0.53 artışla 770.25 dolar,paladyum yüzde 0.50 düşüşle 1,901.27 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise gram altın 387 liraya, çeyrek altın 634 liraya, Cumhuriyet altını da 2,534 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA