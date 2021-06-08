Petrol ve altın fiyatları yatay
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in Mayıs'ta petrol ithalatının düştüğüne ilişkin verilerin üzerine düşen, petrol fiyatları yatay hareket ediyor.
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in Mayıs'ta petrol ithalatının düştüğüne ilişkin verilerin üzerine düşen, petrol fiyatları yatay hareket ediyor.
ABD'de Perşembe günü açıklanacak tüketici fiyatları endeksine odaklanan piyasalarda altın fiyatları da 1,890 - 1,900 dolar ağalığında yatay işlem görüyor.Analistlere göre, yatırımcıların daha çok enflasyona karşı güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları, ABD'deki TÜFE verilerine göre yön bulacak.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.15 düşüşle 71.39 dolar,Batı Teksas yüzde 0.13 artışla 69.12 dolar,altın yüzde 0.29 düşüşle 1,893.53 dolar,gümüş yüzde 0.32 düşüşle 27.79 dolar,bakır yüzde 0.10 düşüşle 9,950.00 dolar,platin yüzde 1.19 düşüşle 1,162.85 dolar,paladyum yüzde 1.10 düşüşle 2,808.96 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 524 liraya, çeyrek altın 861 liraya, Cumhuriyet altını da 3,431 liraya geriledi.ALB Forex'in günlük bülteninde, ABD Tarım Bakanlığı'nın ürün ilerleme raporuna göre ABD'li soya fasulyesi çiftçilerinin, Ortabatı'daki elverişli koşullar altında geçen yıla göre ekim hızını ve beş yıllık ortalamayı arttırdığı belirtildi ve şöyle devam edildi: "Rusya Ekonomi Bakanı Reshetnikov, küresel gıda maliyetleri arttıkça ihracata yönelik 'amortisör' niteliğinde daha fazla kısıtlama çağrısı yaptı."Mısır için küresel arz tahminleri, Brezilya'da devam eden kuru hava ve Çin'in güçlü alımları nedeniyle şimdiden küçülüyor."Geçen hafta Fildişi Sahili'nin kakao yetiştirilen bölgelerinin çoğunda olağandışı bir kuraklık devam etti ve çiftçilerin Nisan-Eylül ayları arasındaki orta mahsulün tükenebileceğine dair korkularını arttırdı."ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Cuma sabahı, 175,000 ila 600,000 ton arasında değişen ticaret tahminlerine uygun olarak haftalık buğday ihracat satışlarının toplam 365,100 ton olduğunu açıkladı."Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) dün bildirdiğine göre, dünya tahıl üretimi yeni bir rekor seviyeye ulaşma yolunda olmasına rağmen, küresel gıda fiyatları Mayıs ayında on yıldan fazla bir sürenin en hızlı aylık oranında yükseldi."Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patruşev bir mülakatta, devletin tahıl fiyatlarını kontrol altında tutmak için kullandığı 'müdahale fonu'ndaki tahıl rezervlerini yaklaşık 3.0 milyon tona çıkarmayı planladıklarını bildirdi."Çin'den gelen yüksek ithalat talebi, Güney Amerika'daki kuraklıklar ve Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın bazı bölgelerindeki kurak koşullar nedeniyle mısır fiyatlarındaki küresel düşüş, 2020/2021 yerel mısır mahsulü beklentilerine rağmen yerel mısır fiyatlarını yükseltti."Pamukta, 86.30 direnç bölgesinin aşılamaması ile sert satış baskısı yaşandı. 50 günlük hareketli ortalamasında sınırlı kalan satışların ardından güne alıcılı başlayan pamukta 84.20 seviyesi altına geçilmedikçe 86.30 direnç seviyesi tekrar izlenebilir."Kahvede, yükselen kanal görünümü korunuyor. Aşağı alanda kanal trend bölgesi 155.75 seviyesinden geçmekte bu seviye altında hareketlerde satış baskısı 20 günlük ortalamanın geçtiği 153.00 seviyesine doğru hız kazanabilir. 155.75 seviyesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece ise 166.60 ana direnç seviyesi izlenebilir."Şeker fiyatı nisan ayından bu yana yükselen kanal görüntüsü oluşturuyor. Ayrıca son iki haftadır 17.90/17.35 yatay bandına sıkışan fiyat bugün satıcılı görünüm sergiliyor. Yatay bandın desteğini test eden fiyat için bu seviyenin altındaki fiyatlamalarda 17.10 seviyesi bir sonraki destek olarak takip edilebilir. Tersi durumda 17.90 seviyesi tekrar direnç olarak çalışabilir."Kakao fiyatı düşüş kanalı içerisindeki hareketine devam ediyor. Son bir haftadır oluşturduğu 2470/2369 yatay bandını aşağı yönlü kıran fiyatta satışların devam etmesi halinde 2332 seviyesi ilk destek olarak takip edilebilir. Fiyatta toparlanma görülürse, 2369 seviyesi direnç konumunda bulunuyor."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı