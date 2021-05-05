Petrol ve altın fiyatları yatay

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, ABD ekonomisinin yüksek yardımlar ve harcamalar nedeniyle aşırı ısınmasını önlemek için faiz oranlarının ılımlı bir şekilde artması gerekebileceğini söylemesinin ardından doların güç kazanmasıyla 1,780 dolara gerileyen bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, ABD ekonomisinin yüksek yardımlar ve harcamalar nedeniyle aşırı ısınmasını önlemek için faiz oranlarının ılımlı bir şekilde artması gerekebileceğini söylemesinin ardından doların güç kazanmasıyla 1,780 dolara gerileyen bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Buna karşılık, özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları 30 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 7.69 milyon varil azalması ve başta ABD ve Birleşik krallık olmak üzere birçok ülkede toparlanmaya işaret eden veriler sonrası 69 - 70 dolar aralığına yükselen Brent petrolün varil fiyatı da bu düzeylerde yatay işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.27 artışla 69.68 dolar,Batı Teksas yüzde 0.36 artışla 66.49 dolar,altın yüzde 0.07 artışla 1,780.21 dolar,gümüş yüzde 0.62 düşüşle 26.35 dolar,bakır yüzde 1.44 artışla 9.950.00 dolar,platin yüzde 1.56 düşüşle 1,221.28 dolar,paladyum yüzde 0.51 düşüşle 2,970.23 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 478 liraya, çeyrek altın 790 liraya, Cumhuriyet altını da 3,144 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde altının, Salı günü ons başına 1,800 dolar direncine kadar bir kez daha uzanmasına karşın, bu düzeyi aşamadan "satıcılı bir seyre" döndüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Sarı maden, 1,793 dolar/ons seviyesinden seansa başladıktan sonra, ABD açılışına kadar pozitif sayılacak bir seyir içerisinde hareket etti. Altın, 1,799 dolar/ons seviyesine kadar uzanmayı başarsa da, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın faize dair yaptığı açıklamayla sert düştü. Bakanın katılmış olduğu bir etkinlikte ekonomideki aşırı ısınmaya engel olmak için faizlerin artırılması gerektiğini savunması, altın önderliğinde kıymetli madenlere sert satış getirdi. Bu süreçte 1,770 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilen sarı maden, günün en düşük seviyesini bu seviyeden kaydetmiş oldu. Bakan sonrasında durumu düzeltmek için farklı açıklamalar yapmış olsa da altının toparlanmasına yetmedi. Seansı 1,778 dolar/ons seviyesinden tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.8 kaybı hanesine yazmış oldu.""Gümüş, dünkü seansta iki ayın ardından 27 dolar/ons seviyesini aşmayı başarmasına rağmen, Bakanın sözleri sonrası bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Seansı 26.50 dolar/onstan tamamlayan beyaz maden, hanesine yüzde 1.4 kayıp yazmış oldu. "Platin ise 1,270 dolar/ons seviyesine kadar uzandığı seansta, diğer kıymetlilerle benzer şekilde günün sonunu getiremedi. Yine de 1,240 dolar/onstan seansı tamamlamayı başaran platin, önceki güne kıyasla yüzde 0.5 kazanç elde etmiş oldu."Paladyum, dünkü seansta 3,019 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak yeni bir rekor seviye kaydettiği bir günü geride bıraktı. Seansı 3,000 dolar/onsun üzerinde tamamlamayı başaramasa da günü 2,984 dolar/onstan tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.3 değer kazancı yazmış oldu."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, kapanma dolayısıyla Borsa İstanbul'da işlem hacmi düşük seyretmeye devam etti. Toplamada 293 kg altın, 5,199 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı