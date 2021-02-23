Petrol ve altın fiyatları yatay

Soğuk hava koşullarının etkisiyle, önde gelen petrol üretim bölgelerinden Teksas'ta üretimin düşmesinin de etkisiyle spot piyasalarda yükselen petrol fiyatları, bu düzeylerde yatay hareket ediyor. Brent petrolün Nisan vadeli fiyatı ise 66 doların üzerine yükseldi.

Küresel petrol piyasalarının gündeminde ayrıca, Gelecek hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) aylık toplantısı bulunuyor.

ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin yakın dönemde onaylanacağına bağlı olarak zayıflayan doların küresel düzeyde gerilemesi, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerini destekledi ve 1,810 doları aşan sarı madenin ons fiyatı da bu düzeylerde hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.09 düşüşle 64.23 dolar,Batı Teksas yüzde 1.25 düşüşle 61.39 dolar,altın yüzde 0.16 düşüşle 1,805.47 dolar,gümüş yüzde 1.96 düşüşle 27.72 dolar,bakır yüzde 1.93 artışla 9,113.50 dolar,platin yüzde 2.10 düşüşle 1,247.62 dolar,paladyum yüzde 1.37 düşüşle 2,365.43 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 410 liraya, çeyrek altın 689 liraya, Cumhuriyet altını da 2,772 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının haftaya güçlü bir başlangıç yaptığının altı çizilerek, şu değerlendirme yapıldı: "Altın, geçtiğimiz haftayı satıcılı geçirdikten sonra yeni haftaya toparlanma arzusuyla başladı. Sarı maden, 1784 dolar/ons seviyesinden başladığı günde, bir ralli içerisinde hareket etti ve üç günlük seansın ardından 1800 dolar/onsun üzerine geri döndü. Bu toparlanmayı genel olarak enflasyon beklentilerindeki yukarı doğru ivmeye borçlu olan sarı maden, ekonomik toparlanmadan çok da olumsuz etkilenmeyeceğinin sinyalini vermiş oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in ABD Kongresinde yapacağı sunum, bu hafta piyasaların yakın takibinde olacakken, Başkanın enflasyon ve tahvil getirilerindeki artışla ilgili ne tür mesajlar vereceği dikkatle takip edilecek. Hisse senedi piyasalarında sert satış yaşandığı günde, altın güçlü duruşuyla seansı 1809 dolar/onsla yüzde 1,4 kazançla tamamlamış oldu."Gümüş, üç haftanın ardından 28 dolar/onsun üzerine dönmesinin yanı sıra günün en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. 28.14 dolar/onstan seansı tamamlayan beyaz maden, yüzde 3.1 kazançla seansı tamamladı. Altın gümüş oranında ise 64 seviyesine kadar geri çekilmeler görüldü ve gümüş açısından pozitiflik sürüyor."Platin ise tam anlamıyla yatay bir seyirle seansı tamamlarken, 1270 dolar/ons üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dünkü seansta 1276 dolar/ons seviyesinden bir kapanış yapan platin, önceki güne kıyasla yerinde saymış oldu. "Paladyum, bir ayın ardından 2400 dolar/onsun üzerinde kapanış yapmayı başararak, pozitif yönlü duruşunu göstermiş oldu. 2404 dolar/ons seviyesinden kapanış yapan paladyum, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.8 kazanç yazmış oldu."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri hacim açısından yüksek bir gün geride kalırken, altın işlemler, dünya fiyatlarının üzerinde 3.00-4.00 dolar/onsla gerçekleşmeye devam etti. Borsa İstanbul'da toplamda 6,030 kg altın, 3,741 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı