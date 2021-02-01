Petrol ve altın fiyatları yatay
01.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:36
Küresel piyasalarda, ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketine ilişkin beklentilerle geçen haftanın son işlem gününde yeniden 1,860 doların üzerine yükselen altın fiyatları yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.
Küresel piyasalarda, ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketine ilişkin beklentilerle geçen haftanın son işlem gününde yeniden 1,860 doların üzerine yükselen altın fiyatları yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.
ABD yardım paketinin ekonomide toparlanmayı destekleyeceği beklentisiyle hafif yükselen petrol fiyatları da yeni haftaya yatay başladı.Ünlü&Co analizinde, ons altında yukarı yönlü denemelerin "henüz görünümü değiştirmediği" belirtilerek, "Teşvik paketine ilişkin olumsuz haber akışına karşın değerli metaller Cuma günü gümüş önderliğinde yukarı yönlü bir eğilim sergiledi" denildi ve eklendi: "Bu kapsamda ons altının, üzerinde tutunmayı başaramasa da 1865 ara direncinin üzerini test etmeye başladığını gördük. Ana trend açısından ons altında takip ettiğimiz en önemli seviye 1885 dolar. "Bu seviyeyi aşamadığımız sürece yukarı yönlü denemelerin tepkinin ötesine geçmesi kolay olmayacaktır. Dolayısıyla 1885 dolara kadar yükselişler olağan karşılanabilir. "Diğer taraftan ABD'de 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketine yönelik devam eden görüşmeler ise yönü belirleyecek ana konu başlığını oluşturuyor."Pakette yapılacak aşağı yönlü olası bir revizyon dolardaki değer kazanımı ve enflasyon beklentilerindeki geri çekilme nedeniyle altın için negatif bir tablo çizebilir. "Bu noktada 1885 dolar direncinin üzerinde kalıcı rakamlar görmemiz için ise teşvik paketinde uzlaşmaya işaret eden haberlerin gelmesi gerekir."Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.62 artışla 55.44 dolar,Batı Teksas yüzde 0.65 artışla 52.48 dolar,altın yüzde 1.15 artışla 1,865.86 dolar,gümüş yüzde 6.74 artışla 28.71 dolar,bakır yüzde 1.14 düşüşle 7,815.50 dolar,platin yüzde 3.22 artışla 1,107.61 dolar,paladyum yüzde 1.41 artışla 2,265.19 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 436 liraya, çeyrek altın 721 liraya, Cumhuriyet altını da 2,866 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısı sonrası yaşadığı yükselişini devam ettirmekte zorlansa da 55 Dolar üzerinde tutunmayı başaran Brent Petrol, Joe Biden yönetiminde enerji talebinin artacağına dair beklentiler ve zayıflayan dolar ile birlikte yükselişini korumayı sürdürüyor" denildi ve eklendi: "Petrol'de yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda geçtiğimiz 13 Ocak tarihinde test edilen 57,35 dolar seviyesi tekrar hedeflenebileceği gibi Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel talep tahminlerini düşürmesi ve artan korona virüs vakaları ise petrol piyasalarındaki iyimserliği azaltıyor. Geçen hafta ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki fiyatlamaları ve haber akışlarını takip etmeyi sürdüreceğiz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı