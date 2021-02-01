Petrol ve altın fiyatları yatay

Küresel piyasalarda, ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketine ilişkin beklentilerle geçen haftanın son işlem gününde yeniden 1,860 doların üzerine yükselen altın fiyatları yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.