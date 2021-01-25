Petrol ve altın fiyatları yatay

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) ham petrol stoklarında beklenenden daha çok artış olduğunu gösteren verilerinin ardından, yüzde 1.0 artışla, geçen hafta boyunca kaybettiklerinin önemli bir bölümünü geri kazanan petrol fiyatları bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Altın fiyatları da, doların düşmesiyle ve ABD ekonomisini canlandırmak için açıklanacak 1.9 trilyon büyüklüğündeki yardım paketi beklentileriyle yükseldiği düzeylerde işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.18 düşüşle 55.95 dolar,Batı Teksas yüzde 0.23 düşüşle 51.96 dolar,altın yüzde 0.17 artışla 1,857.92 dolar,gümüş yüzde 0.32 artışla 25.54 dolar,bakır yüzde 0.60 düşüşle 7,986.00 dolar,platin yüzde 0.43 artışla 1,107.94 dolar,paladyum yüzde 0.57 düşüşle 2,348.66 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 443 liraya, çeyrek altın 731 liraya, Cumhuriyet altını da 2,910 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde şu değerlendirme yapıldı: "ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın göreve başladığı haftada kıymetli madenler de yeşil kapanış yaptığı bir seansı geride bıraktı. Geçtiğimiz haftaya 1828 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, Demokratların 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin Cumhuriyetçilerce desteklenmeyeceği beklentisiyle satış yönlü hareket etti. "Bu süreçte 1802 dolar/onsla haftanın en düşük seviyesini kaydeden sarı maden, Biden hükümetinin yeni hazine bakan adayı Janet Yellen'ın göreve başlama konuşmasıyla kaybettiği gücü geri buldu. Konuşmada öne çıkan konu başlığı doların değerlemesi üzerine oldu. Doların değerinin piyasa dinamikleri doğrultusunda belirlenmesi gerektiğini savunan Yellen, rekabetçi bir dolar yaratma çabası içerisinde olmayacaklarını vurguladı. "Diğer taraftan Yellen'ın Senatoya teşvik paketine dair adımlar atma çağrısı yapması, piyasalar açısından pozitif karşılandı ve altın da bu pozitiflikten kısmen de olsa etkilenmiş oldu. Haftanın asıl gelişmesiyse Joe Biden'ın göreve başlaması oldu. Başkan yemin konuşmasında kucaklayıcı bir başkan olacağını söylerken, göreve başlar başlamaz 17 kararnameye imza atarak görevine hızla başladı. "Piyasalarda Biden'ın gelmesiyle teşvik paketlerinin bu hızla gerçekleşeceği beklentisi, altını da pozitif yönde ayrıştırdı. Hafta sonuna doğru sarı maden kısmen satış baskısına maruz kalsa da haftayı 1855 dolar/onstan kapattı ve yüzde 1.5 kazancı hanesine yazmış oldu."Gümüş, geçtiğimiz hafta 24 dolar/ons seviyesine kadar çekilerek son bir ayın en düşük seviyesini kaydetmesine rağmen, yeşilde kapatmayı başardığı bir haftayı geride bıraktı. 25,43 dolar/ons seviyesinden haftaya başlayan beyaz maden, 25,51 dolar/onstan bir kapanış yaparak yüzde 3.0 kazancı hanesine yazmış oldu. Altın gümüş oranında ise yatay seyir sürüyor, 72 seviyesinde kapanış yapılırken 70 seviyesi destek konumda olmaya devam ediyor. "Platin ise 2016 yılından beri kaydettiği en yüksek seviyede 1155 dolar/onsla yeni bir zirve kaydettiği bir haftayı geride bıraktı. Bu seviyedeki yerini haftanın sonuna kadar taşımayı başaramayan platin, haftayı 1103 dolar/onstan tamamladı ve önceki haftaya kıyasla yüzde 2.8 değer kazanmış oldu."Paladyum, yatay banttaki hareketini geçtiğimiz hafta da sürdürürken, haftayı kırmızıda kapatan tek kıymetli maden oldu. 2389 dolar/ons seviyesinde seansa başlayan paladyum, 2362 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak yüzde 1.2 kaybı hanesine yazmış oldu. Kapanmalarının devam ediyor olması, küresel toparlanmanın beklenenden daha yavaş ilerleyeceği beklentisinin oluşmasıyla birlikte, paladyum üzerindeki baskı da sürmeye devam ediyor."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta son zamanların en da düşük hacimli haftası geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.50-1.00 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 7,204 kg altın, 12,521 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı