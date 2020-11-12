Petrol ve altın fiyatları yatay

ABD petrol stoklarında 5.15 milyon varillik azalma ve ekonomik toparlanmaya ilişkin diğer belirtilerle 45 doları aşan Brent petrol, artan Covid-19 vakalarına bağlı olarak döndüğü 43 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.

ABD petrol stoklarında 5.15 milyon varillik azalma ve ekonomik toparlanmaya ilişkin diğer belirtilerle 45 doları aşan Brent petrol, artan Covid-19 vakalarına bağlı olarak döndüğü 43 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.

Belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,900 doların altına geriledikten sonra 1,860 dolara kadar inen altın daha sonra toparlandığı 1,870 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2021 yılına ilişkin petrol talebi artış öngörüsünü, önceki öngörüsünden 300,000 varil düşüşle, günde 6.25 milyon varil düzeyine çekti.OPEC'in aylık raporunda, birçok ülkede Covid-19 pandemisine bağlı olarak uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, 2020 yılı küresel petrol talebinin, günde ortalama 9.75 milyon varil düşeceği öngörüldü.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.30 artışla 43.90 dolar,Batı Teksas yüzde 0.43 artışla 41.61 dolar,altın yüzde 0.74 artışla 1,877.62 dolar,gümüş yüzde 0.14 artışla 24.26 dolar,bakır yüzde 1.09 düşüşle 6,885.50 dolar,platin yüzde 1.41 artışla 878.64 dolar,paladyum yüzde 1.41 artışla 2,351.96 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 465 liraya, çeyrek altın 766 liraya, Cumhuriyet altını da 3,055 liraya geriledi.Altın fiyatlamasında aşı etkisinin sürdüğü vurgulanan Troy Kıymetli Madenler analizinde şöyle denildi: "Altın, aşı haberler i sonrası düşük performansını sürdürmeye devam ederken dün kırmızıda kapattığı bir seansı geride bıraktı. Dünkü seansa 1,877 dolar/ons seviyesinden giriş yapan sarı maden, yukarı gitme çabasına rağmen satışlardan kaçamadı. "Gün içinde 1,856 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilen sarı maden, seansın en düşük seviyesini bu fiyatla kaydetmiş oldu. 1,850 dolar/ons seviyesi altın için kritik destek olmaya devam ediyor, aşı haberler inden bu yana bu seviyenin üzerinde tutunmayı başardı. "Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte satışlar derinleşebilir. Ancak Pfizer aşısının eksi 70 derecede saklanması gerekliliği, aşının düşünüldüğü kadar kolay bir lojistiği olmayacağı piyasaların aklını karıştırdı. Yine de faz 3 aşamasında bulunan aşı sayısı düşünülünce muhakkak ki yeni aşı haberler i gelmeye devam edecektir. "Gümüş ise yataya yakın bir kapanış yaparak 24 dolar/onsun üzerinde kalma çabasını sürdürüyor. Dünkü seansta 23.78 dolar/onsa seviyesine kadar çekilmesine karşın, seansı 24.28 dolar/onstan tamamlarken 0.2 kazancı hanesine yazmış oldu."Platinin 900 dolar/onsun altındaki fiyatlamaları devam ederken, dün 867 dolar/onstan tamamladığı bir seansı geride bıraktı. Böylelikle hanesine yüzde 2.2 kayıp yazarken, paladyumun ardından günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu."Paladyum, günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni olarak öne çıkarken günlük kaybı yüzde 5'i aştı. Seansa 2,463 dolar/ons seviyesinden başlayan paladyum, seansı 2,317 dolar/onstan tamamladı."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda Türk Lirasının hızla değer kazanmasıyla birlikte alıcıların iştahlı olduğu bir seans geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.00 - 1.25 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 5,179 kg altın, 5,787 kg gümüş işlemiyle gün tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı