Petrol ve altın fiyatları yatay Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun günlük toplam üretim kısıntısının Ağustos ayında günde ortalama 7.7 milyon varile indirme kararıyla düşen petrol fiyatları ve 1,800 doların üzerinde tutunan altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun günlük toplam üretim kısıntısının Ağustos ayında günde ortalama 7.7 milyon varile indirme kararıyla düşen petrol fiyatları ve 1,800 doların üzerinde tutunan altın fiyatları yatay hareket ediyor. Ünlü Menkul Değerler Araştırma'nın analizinde, ons altının 1,800 doların üzerinde tutunduğuna işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmeye karşın dolar endeksinin 96 seviyesinin üzerinde kalarak dirençli bir tablo ortaya koyması altının daha fazla güç kazanmasını zorlaştırıyor. "Buna karşın korona virüs vakalarının belirgin şekilde artmaya devam etmesi ve bunun da ekonomik aktivite açısından risk yaratması ons altının 1,800 doların üzerinde tutunmasını sağlıyor. "Korona virüsü endişe kaynağı olarak kalmaya devam ettikçe ons altının gücünü koruyacağını düşünüyoruz. "Ancak teknik açıdan bakıldığında 1820 dolar seviyesi önemli bir direnç olarak kalmaya devam ediyor."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.34 düşüşle 43.49 dolar,Batı Teksas yüzde 0.22 düşüşle 41.03 dolar,altın yüzde 0.19 düşüşle 1,806.99 dolar,gümüş yüzde 0.46 düşüşle 19.33 dolar,bakır yüzde 1.62 düşüşle 6,394.50 dolar,platin yüzde 0.06 düşüşle 831.28 dolar,paladyum yüzde 1.80 artışla 2,014.33 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 399 liraya, çeyrek altın 658 liraya, Cumhuriyet altını da 2,617 liraya yükseldi.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) öngörülerine göre, küresel petrol piyasaları yılın ikinci yarısından itibaren kademeli olarak istikrar kazanmaya başlayacak.OPEC'in aylık raporuna göre, küresel petrol talebi 2021 yılında, günde 7.0 milyon varillik tarihi bir artış yakalayacak, ancak genel talep düzeyi yine de kriz öncesi düzeylerinin altında kalacak.Aynı raporda, eğer büyük ekonomiler Covid-19 pandemisini başarılı bir şekilde kontrol altına alabilirlerse ve krizin etkisini ortadan kaldırmak için "büyük çaplı" destek sağlayabilirlerse, küresel ekonominin 2021'de yüzde 4.7 büyüyeceği belirtildi.Raporda, herşeye karşın 2021 yılına ilişkin hala belirsizlikler olduğuna da işaret edilerek, küresel "ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmeye karşın dolar endeksinin 96 seviyesinin üzerinde kalarak dirençli bir tablo ortaya koyması altının daha fazla güç kazanmasını zorlaştırıyor. "Buna karşın korona virüs vakalarının belirgin şekilde artmaya devam etmesi ve bunun da ekonomik aktivite açısından risk yaratması ons altının 1,800 doların üzerinde tutunmasını sağlıyor. "Korona virüsü endişe kaynağı olarak kalmaya devam ettikçe ons altının gücünü koruyacağını düşünüyoruz. "Ancak teknik açıdan bakıldığında 1820 dolar seviyesi önemli bir direnç olarak kalmaya devam ediyor."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.34 düşüşle 43.49 dolar,Batı Teksas yüzde 0.22 düşüşle 41.03 dolar,altın yüzde 0.19 düşüşle 1,806.99 dolar,gümüş yüzde 0.46 düşüşle 19.33 dolar,bakır yüzde 1.62 düşüşle 6,394.50 dolar,platin yüzde 0.06 düşüşle 831.28 dolar,paladyum yüzde 1.80 artışla 2,014.33 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 399 liraya, çeyrek altın 658 liraya, Cumhuriyet altını da 2,617 liraya yükseldi.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) öngörülerine göre, küresel petrol piyasaları yılın ikinci yarısından itibaren kademeli olarak istikrar kazanmaya başlayacak.OPEC'in aylık raporuna göre, küresel petrol talebi 2021 yılında, günde 7.0 milyon varillik tarihi bir artış yakalayacak, ancak genel talep düzeyi yine de kriz öncesi düzeylerinin altında kalacak.Aynı raporda, eğer büyük ekonomiler Covid-19 pandemisini başarılı bir şekilde kontrol altına alabilirlerse ve krizin etkisini ortadan kaldırmak için "büyük çaplı" destek sağlayabilirlerse, küresel ekonominin 2021'de yüzde 4.7 büyüyeceği belirtildi.Raporda, herşeye karşın 2021 yılına ilişkin hala belirsizlikler olduğuna da işaret edilerek, küresel ekonomi ve petrol piyasalarında istikrarın sağlanabilmesi için OPEC ve OPEC dışı üreticilerin işbirliğinin öneminin altı çizildi.

Kaynak: DHA