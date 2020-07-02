Petrol ve altın fiyatları yatay ABD'de petrol stoklarının düşüşü ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya da dahil olmak üzere diğer büyük üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısının desteğindeki petrol fiyatları 40 doların üzerinde, altın fiyatları da, kar satışlarıyla çekildiği 1,770 doların...

ABD'de petrol stoklarının düşüşü ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya da dahil olmak üzere diğer büyük üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısının desteğindeki petrol fiyatları 40 doların üzerinde, altın fiyatları da, kar satışlarıyla çekildiği 1,770 doların üzerinde yatay hareket ediyor.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.47 artışla 42.71 dolar, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 1.48 artışla 40.56 dolardan işlem görüyor.

Pozitif açıklanan veriler ve salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin haberler kürese risk iştahının toparlanmasında etkili olurken, bu gelişmelerle güvenli limanlara olan talepte sınırlı geri çekilme kaydedildi ve ons altın 1,780 doların üzerinden 1,760 düzeylerine kadar indikten sonra hafif toparlandı.Küresel emtia piyasalarında;gümüş yüzde 0.38 artışla 18.09 dolar,altın yüzde 0.36 artışla 1,776.83 dolar,bakır yüzde 0.28 artışla 6,056.00 dolar,platin yüzde 0.91 düşüşle 817.11 dolar,paladyum yüzde 0.22 artışla 1,924.84 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 391 liraya, çeyrek altın 641 liraya, Cumhuriyet altını da 2,551 liraya yükseldi.

Rusya Rusya Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol ve petrol tipi olan doğalgaz kondensantı üretiminin Mayıs ayındaki günde 9.39 milyon varilden Haziran'da günde 9.32 milyon varile düşerek OPEC+ hedefine yaklaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA