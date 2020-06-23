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Petrol ve altın fiyatları yatay

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro'nun Çin ile ticaret anlaşmasının "sona erdiği"ni açıklamasıyla düşen petrol fiyatları, daha sonra Navarro'nun bu açıklamadan "yanlış anlaşıldım" diyerek geri adım atmasıyla toparlanarak yatay hareket ederken, altın da haftanın ilk günü yükseldiği...

Petrol ve altın fiyatları yatay
23.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:36

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro'nun Çin ile ticaret anlaşmasının "sona erdiği"ni açıklamasıyla düşen petrol fiyatları, daha sonra Navarro'nun bu açıklamadan "yanlış anlaşıldım" diyerek geri adım atmasıyla toparlanarak yatay hareket ederken, altın da haftanın ilk günü yükseldiği 1,750 dolar düzeyinde tutunuyor.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.30 düşüşle 42.85 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.47 düşüşle 40.53 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.01 artışla 17.72 dolar,altın, yüzde 0.15 düşüşle 1,752.20 dolar,bakır, yüzde 1.46 artışla 5,895.00 dolar,platin, yüzde 0.72 düşüşle 818.23 dolar,paladyum yüzde 1.03 düşüşle 1,924.85 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 386 liraya, çeyrek altın 633 liraya, Cumhuriyet altını da 2,522 liraya geriledi.Ahlatçı Yatırım'ın petrol ve altın fiyatları analizinde şöyle denildi: "Geçtiğimiz haftanın son işlem günüde, koronavirüsü endişeleri devam ederken ekonomilerin kısıtlamalarının ardından açılmaya başlamaları ve OPEC+'ın petrol üretim kesintisine uyulması için bazı ülkelere baskı yaptığı haberleri doğrultusunda Brent Petrol'ünde yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlenmişti."Haftanın ilk işlem gününde ise Brent Petrol, yeni koronavirüs vakalarındaki artıştan ziyade talepteki toparlanma işaretlerine çevirmeleri ile birlikte gün içinde yukarı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü takip edildi."Geçen haftanın son işlem gününde vakalardaki artışa ilişkin endişeler sonucu güçlenen doların altın üzerindeki sınırlı baskıları izlendi. "Gün içinde küresel risk algısındaki dalgalanma ve devam eden ABD - Çin arasındaki geriliminde ABD Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamaları sonucu ons altının yukarı yönlü hareketi takip edilmişti. "Haftanın ilk işlem gününde ise risk iştahında gözlenen toparlanmanın dolar üzerinde baskı oluşturduğu izlenirken, ikinci dalga koronavirüs gelişmeleri ve ABD - Çin arasındaki haber akışı ile birlikte ons altının yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü takip edildi."

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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