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Petrol ve altın fiyatları yatay

ABD ve Çin arasındaki gerginliğin büyümesiyle 35-36 dolar düzeyine çekilen petrol fiyatları yatay hareket ederken, artan risk iştahına bağlı olarak altın fiyatları da 1,700 dolar sınırında tutunuyor.

Petrol ve altın fiyatları yatay
27.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:30

ABD ve Çin arasındaki gerginliğin büyümesiyle 35-36 dolar düzeyine çekilen petrol fiyatları yatay hareket ederken, artan risk iştahına bağlı olarak altın fiyatları da 1,700 dolar sınırında tutunuyor.

Ünlü Menkul Değerler'in, "Artan risk iştahı ons altının güç kazanmasını zorlaştırıyor" başlıklı değerlendirmesinde, "Piyasaların ekonomilerin küresel çapta yeniden açılmasına odaklanması ile küresel risk iştahı destek bulurken bu durum değerli metaller üzerinde ise baskı oluşturuyor. Kısmen ABD ile Çin arasındaki gerilimin sürmesinin de desteği ile ons altında geri çekilmelerin şimdilik 1,700 doların üzerinde karşılandığını görüyoruz. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise altın üzerindeki baskının artabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Öyle ki, böyle bir senaryo mevcut durumda aşağı yönlü risklerin arttığına işaret eden kısa vadeli göstergelerin de daha fazla bozulmasına neden olacaktır" denildi.

Petrol yatırımcıları, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginliğin, Covid-19 pandemisi nedeniyle bastırılan talebin, dünya genelinde ekonomik sınırlamaların kalkmasıyla artacağına ilişkin beklentileri bastırdığına dikkat çekiyor.Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.06 düşüşle 35.16 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 4.92 düşüşle 32.45 dolara geriledi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.09 düşüşle 17.12 dolar,altın, yüzde 0.53 düşüşle 1,701.78 dolar,bakır, yüzde 1.21 artışla 5,369.00 dolar,platin, yüzde 0.10 artışla 832.14 dolar,paladyum yüzde 0.75 düşüşle 1,938.80 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 371 lira, çeyrek altın 611 lira, Cumhuriyet altını da 2,434 liradan satılıyor.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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