Petrol ve altın fiyatları geriledi

ABD'de ham petrol stoklarının azalmasına karşın, benzin stoklarında büyük oranda artışı gösteren verinin ardından, petrol fiyatları hafif geriledi.

ABD'de ham petrol stoklarının azalmasına karşın, benzin stoklarında büyük oranda artışı gösteren verinin ardından, petrol fiyatları hafif geriledi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 4 Haziran'da biten haftada 5.2 milyon varil düşüşle 474 milyon varile geriledi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, bir önceki haftadaki 9.7 milyon varilden, günde ortalama 9.4 milyon varile geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, bu dönemde ABD'de benzin stokları 2.41 milyon varil ve damıtılmış petrol ürünleri stokları ise 3.75 milyon varil yükseldi.Altın fiyatları da, ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesinde hafif geriledi ve ons altın 1,890 doların altına indi.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.37 düşüşle 71.75 dolar,Batı Teksas yüzde 0.34 düşüşle 69.36 dolar,altın yüzde 0.06 düşüşle 1,887.58 dolar,gümüş yüzde 0.11 düşüşle 27.74 dolar,bakır yüzde 0.44 düşüşle 9,971.00 dolar,platin yüzde 0.83 düşüşle 1,143.79 dolar,paladyum yüzde 0.34 artışla 2,785.56 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 520 liraya, çeyrek altın 856 liraya, Cumhuriyet altını da 3,413 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 4 Haziran'da biten haftada 5.2 milyon varil düşüşle 474 milyon varile gerilediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından açıklamaya göre OPEC petrol stoklarının Nisan'da 6.9 milyon varil azaldığını aktarırken önümüzde aylarda azalış devam etmesi gerektiğini belirtildi. "İran yaptırımlarının kalkmasıyla birlikte İran bir ay içinde üretimini eski seviyeye getirebileceği ve üç ay içinde ise tam kapasitede çalışabileceği söylendi."Ahlatcı Yatırım'ın altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde de şöyle denildi: "Dolar endeksindeki gevşeme ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketini desteklese de enflasyon verisi nedeniyle hareketin sınırlı kaldığı görülüyor. "Soluksuz yükselişin ardından yatay bir bantta hareket etmeye başlayan ons altında açıklanacak olan enflasyon verisi fiyatlamalarda etkili olabilir. "Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1900 ve 1910 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. "Döviz kurundaki gerileme ve ons altının 1900 doları yukarı yönlü kırmakta güçlük çekmesiyle beraber Gram Altın'da yatay hareketin görülmesine devam ediliyor.

"Bugün açıklanacak olan ABD Enflasyon verisi yakından takip edilecekken fiyatlamalarda oynaklık görülebilir. "

Kaynak: Demirören Haber Ajansı