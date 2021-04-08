Petrol ve altın fiyatları geriledi
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Petrol ve altın fiyatları geriledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Petrol ve altın fiyatları geriledi

ABD'de yakıt stoklarındaki beklenmeyen artışın, yatırımcılarda ham petrol talebinin düşeceğine ilişkin endişelerin artmasıyla, petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası tutanaklarının ekonomiye verilen desteğin devam edeceğini göstermesinin etkisiyle de güvenli liman...

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  ABD'de yakıt stoklarındaki beklenmeyen artışın, yatırımcılarda ham petrol talebinin düşeceğine ilişkin endişelerin artmasıyla, petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası tutanaklarının ekonomiye verilen desteğin devam edeceğini göstermesinin etkisiyle de güvenli liman altın fiyatları geriledi.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

Brent petrol yüzde 0.49 düşüşle 62.59 dolar,Batı Teksas yüzde 0.24 düşüşle 59.40 dolar,altın yüzde 0.30 artışla 1,742.83 dolar,gümüş yüzde 0.51 artışla 25.28 dolar,bakır yüzde 1.22 düşüşle 8.930.00 dolar,platin yüzde 0.43 düşüşle 1,233.76 dolar,paladyum yüzde 0.18 düşüşle 2,624.44 dolar düzeyindeydi.Altın fiyatları küresel piyasalarda gerilerken, dolardaki artışa bağlı olarak iç piyasada, gram altın 457 liraya, çeyrek altın 755 liraya, Cumhuriyet altını da 3,010 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, "Ons altındaki yukarı yönlü harekette duraksamalar görülüyor" denildi ve eklendi: "ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında ekonominin iyileşmesine rağmen hedeflerden çok  uzak olduklarını belirtildi. "Ayrıca Tutanaklarda uygulanılan para  politikasında değişiklik için tahminlerden ziyade sonuçları temel  alacakları vurgulandı. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü bir  hareketin oluşması için 1700 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın  görülmesi gerekiyor. "Tepki alımlarının görülmesi durumunda 1770 ve 1795 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının  devam etmesi halinde ise 1705 ve 1685 dolar destek seviyeleri yakından  izlenecek."Bültende petrol fiyatlarına ilişkin de şu dreğerlendirme yapıldı: "Uluslararası Para Fonu (IMF), yayınladığı raporda küresel büyüme tahminini yukarı yönlü  revize ederken finansal koşulların iyileşmesi ve ekonomik aktivitenin  artması doğabilecek enerji ihtiyacı nedeniyle Brent petrole olumlu  yansıyor."Gelişmeler sonrasında arz ve talep dengesinin oluştuğuna  dair beklentiler hakimken Mayıs ayı sonrasında kademeli olarak üretim  artırılacak. 

"Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketin  sürmesi durumunda 63.00 ve 63.80 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi  gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin  oluşması halinde ise 62.30 ve 61.20 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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