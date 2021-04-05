Petrol ve altın fiyatları geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntılarını Mayıs ayından itibaren kademeli olarak gevşetme konusunda anlaşmasının petrol fiyatları geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntılarını Mayıs ayından itibaren kademeli olarak gevşetme konusunda anlaşmasının petrol fiyatları geriledi.

ABD ekonomisinde hızlı toparlanmaya yönelik iyimserliği artmasının da etkisiyle ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların gaçlenmesiyle altın fiyatları da geriledi.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.84 düşüşle 64.11 dolar,Batı Teksas yüzde 0.90 düşüşle 60.79 dolar,altın yüzde 0.42 düşüşle 1,722.47 dolar,gümüş yüzde 1.31 düşüşle 24.64 dolar,bakır yüzde 0.05 düşüşle 8.805.00 dolar,platin yüzde 0.45 düşüşle 1,209.22 dolar,paladyum yüzde 1.02 düşüşle 2,642.06 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 453 liraya, çeyrek altın 749 liraya, Cumhuriyet altını da 2,987 liraya yükseldi.İnfo Yatırım'ın günlük bülteninde, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 2.25 trilyon dolarlık harcama paketinin geçen haftanın son işlem günlerinde altın fiyatlarını rahatlattığı ve yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına neden olduğu anımsatıldı ve şöyle denildi: "Son haftalarda küresel bazda tahvil getirilerinde yaşanan artışlar altın fiyatlarında baskılanmalar yaşanmasına neden oluyor ve zaman zaman aşağı yönlü sert hareketlenmeler yaşanıyor. "Fakat Biden'ın bu harcama paketi fiyatları bir miktar rahatlatmış ve 1700 doların üzerinde fiyatlamalar yaşanmasına neden olmuştu. "Biden bu paketi açıklasa da, hem Demokratlar arasında hemde Cumhuriyetçiler cephesinde pakete yönelik iyimserlik hakim değil. Bu sebeple Biden'ın paketi geçirmesi için bir miktar ikna çabasında olması gerekiyor. "Diğer yandan Cuma günü piyasalar ABD kanadından gelen tarım dışı istihdam verisini takip etti. Veriye göre Mart ayında ABD'de tarım dışı istihdam 916 bin arttı ve bu rakam son 7 ayın en iyi seviyesi olarak kayıtlara geçti."Yeni haftanın ilk işlem gününde ise yine ABD kanadından gelecek olan ISM PMI verisi izlenecek. Veri TSİ 17: 00'da açıklanacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı