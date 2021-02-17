Petrol ve altın fiyatları geriledi

ABD'de açıklanan verilerin, dünyanın en büyük ekonomisinde toparlanmanın öngörülenden hızlı olacağına ilişkin umutları artırması, güvenli limandan çıkışları artırınca, 1,800 doların altına gerileyen altının ons fiyatı 1,790 dolar sınırında.

Analistlere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Başkanı James Bullard'ın açıklamalarıyla altın gücünü kaybetti. Bullard, enflasyonun bu yıl yükselmesini beklediğini, ABD'de mali durumun genel olarak iyi olduğunu ve büyüme hızının Çin'i geçebileceğini savundu. Merkez bankacısının, ekonomiye ilişkin olumlu mesajlar vermesi, doları güçlendirirken, altını zayıflattı.

Ekonomik toparlanma beklentisiyle, son üç gündür 63 doların üzerinde işlem gören Brent petrolün varil fiyatı 62 dolar düzeyine geriledi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.08 düşüşle 62.91 dolar,Batı Teksas yüzde 0.20 düşüşle 60.14 dolar,altın yüzde 0.22 düşüşle 1,791.39 dolar,gümüş yüzde 0.26 artışla 27.29 dolar,bakır yüzde 0.38 artışla 8,427.00 dolar,platin yüzde 1.02 düşüşle 1,251.62 dolar,paladyum yüzde 0.27 düşüşle 2,386.92 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 403 liraya, çeyrek altın 674 liraya, Cumhuriyet altını da 2,676 liraya geriledi.Ünlü&Co analizinde, ons altın yeniden 1800 doların altına gerilediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Geçen haftaki yükselişini yeni haftaya da taşıyan 10 yıl vadeli ABD tahvil faizi yüzde 1.30 seviyesinin de üzerini test ederken son bir yılın zirve seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. "Tahvil faizlerindeki yükseliş kaçınılmaz olarak değerli metaller üzerinde baskı yaratmış durumda. Bu kapsamda altının ons fiyatının yeniden 1800 doların altına gerilediğini görüyoruz. "Hatırlanacağı gibi hafta başında 1830 dolar aşılmadıkça 1800 doların altının test edilme riskinin canlı olduğuna dikkat çekmiştik. Dolayısıyla bu beklentimiz gerçekleşmiş oldu."Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, son yapılan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısı sonrası yaşadığı yükselişini devam ettirmekte zorlansa da Ocak ayı içinde 55 dolar üzerinde tutunmayı başaran Brent petrolün, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde enerji talebinin artacağına ilişkin beklentiler ve zayıflayan dolar ile birlikte yönünü yukarı çevirdiğine işaret edildi ve eklendi: "Son olarak 20 günlük hareketli ortalama seviyesinden güç alarak yükselişe geçen Brent Petrol bir yıl aradan sonra tekrar 60 doların üzerini görerek bu seviye üzerinde kalıcılık sağlamayı başardı. "Kasım ayı başında başladığı yükseliş kanalı içerisindeki hareketini sürdüren petrolde, Uluslararası Enerji Ajansının küresel talep tahminlerini düşürmesi ve artan korona virüs vakaları ise petrol piyasalarındaki iyimserliği azaltabilir. "Haftanın üçüncü işlem gününde piyasadaki haber akışlarını ve haberler in fiyatlamalar üzerindeki etkisini izlemeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı