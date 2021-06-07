Petrol ve altın fiyatları düştü

ABD'de yakıt talebinin hızlı arttığını gösteren verilerin etkisiyle geçen haftanın son işlem gününde iki yılın en yüksek düzeyine tırmanan petrol fiyatları, yatırımcıların bu hafta İran ve büyük devletler arasında gerçekleşecek nükleer anlaşma görüşmelerinin sonucunu beklemesiyle geriledi.

ABD'de yakıt talebinin hızlı arttığını gösteren verilerin etkisiyle geçen haftanın son işlem gününde iki yılın en yüksek düzeyine tırmanan petrol fiyatları, yatırımcıların bu hafta İran ve büyük devletler arasında gerçekleşecek nükleer anlaşma görüşmelerinin sonucunu beklemesiyle geriledi. İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesinin dünya genelinde ham petrol üretimini artırması bekleniyor.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının geçen hafta 5.1 milyon varil birden gerilediğini gösteren verilerinin ardından 72.17 dolara kadar çıkarak, Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek düzeyini gördü. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de ABD genelinde ham petrol stokları aynı haftada 5.36 milyon varil azaldı.

Altın fiyatları da, dolardaki toparlanmanın etkisiyle hafif geriledi. Geçen hafta ortasında 1,912 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, hafif toparlanarak dündüğü 1.890 doların da altına geriledi.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.72 düşüşle 71.30 dolar,Batı Teksas yüzde 0.32 düşeşle 69.89 dolar,altın yüzde 0.45 düşüşle 1,883.37 dolar,gümüş yüzde 0.97 düşüşle 27.53 dolar,bakır yüzde 1.44 artışla 9,960.00 dolar,platin yüzde 0.16 düşüşle 1,166.84 dolar,paladyum yüzde 0.08 düşüşle 2,842.22 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 525 liraya, çeyrek altın 865 liraya, Cumhuriyet altını da 3,443 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "ABD ile İran arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde bir sonuca varması bekleniyor. İran'ın tekrardan üretime dahil olması halinde günlük 1.5 milyon varillik bir katkıda bulunması söz konusu olabilir. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu toplantısında Haziran ve Temmuz'daki mevcut petrol üretimi kesintilerini gevşetme planına bağlı kalma konusunda anlaşmaya varıldı. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol'de 72.00 ve 72.65 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 70.60 ve 69.30 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "ABD'de açıklanan Tarım dışı istihdam verisinin beklenti altında gerçekleşmesiyle birlikte gerileyen dolar endeksi ile ABD tahvil getirileri ons altındaki yukarı yönlü hareketi güçlendirdi. Haftaya 1900 dolar seviyesinin altından başlayan ons altın, hafta içinde açıklanacak olan ABD TÜFE endeksi ile fiyatlamalarda oynaklığa neden olabilir. "Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1890 ve 1900 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1875 ve 1865$ destek seviyeleri yakından izlenecek."Döviz kurundaki yukarı yönlü hareketin devam etmesi gram altındaki kazançları artırıyor. Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 530 ve 540 lira direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken, aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 520 ve 510 lira destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı