Petrol ve altın fiyatları düştü

ABD'nin güney bölgelerindeki aşırı soğukların etkisiyle rafinerilerde duran üretimin yeniden başlamasının uzun süreceği endişeleriyle, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 2.0'den çok gerileyerek 60 doların da altına düştü.

ABD'nin güney bölgelerindeki aşırı soğukların etkisiyle rafinerilerde duran üretimin yeniden başlamasının uzun süreceği endişeleriyle, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 2.0'den çok gerileyerek 60 doların da altına düştü.

ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın altına olan talebi düşürmesiyle, 1,780 doların altına gerileyen altın fiyatları bu düzeylerde hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.31 düşüşle 63.33 dolar,Batı Teksas yüzde 2.59 düşüşle 58.69 dolar,altın yüzde 0.14 artışla 1,777.22 dolar,gümüş yüzde 0.08 düşüşle 26.97 dolar,bakır yüzde 2.29 artışla 8,606.00 dolar,platin yüzde 0.51 düşüşle 1,269.27 dolar,paladyum yüzde 0.07 düşüşle 2,356.52 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 398 liraya, çeyrek altın 670 liraya, Cumhuriyet altını da 2,666 liraya geriledi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Bu hafta Teksas'taki soğuk hava koşulları nedeniyle hayatın durma noktasına gelmesi, petrol üretiminde azalma, petrol fiyatlarının yukarı yönlü tepki vermesine neden oldu" denildi ve eklendi: "Hala Teksas'taki olumsuz koşullar devam ediyor. Bu durum gelecek haftalarda ham petrol stoklarında artışa neden olabilir. Diğer bir konu, ABD ile İran arasında bir diyalog penceresinin açılıyor olması. Trump zamanında, İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle her iki ülke arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. Biden yönetiminin gelmesiyle İran bu konuda olumlu bir beklenti içerisine girdi. Biden, geldiği günden beri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İran ile olan gelişmeler petrol için takip edilmeli."Ahlatçı Yatırım'ın günlük bülteninde de, haftaya 1822 dolara yakın başlayan ons altının, doların küresel bazda değer kazanmaya başlaması ile geri çekilerek 1800 doların altına gerilediği anımsatıldı ve şöyle denildi: "Dolardaki geri çekilmede ABD'de oluşan enflasyon beklentileri ile ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş etkili olurken dolar endeksi 91.00 seviyesine yaklaştı. Dolardaki güçlü duruş ile dün 1769 dolara kadar geri çekilen sarı metalde dün ise tepki alımları izlendik. Tepki alımlarının sürmesi durumunda 1800 dolar psikolojik seviyesi ile 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi 1822 dolar hedef konumundayken haftanın son işlem gününde piyasada oluşan fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından izlemeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı