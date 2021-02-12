Petrol ve altın fiyatları düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nun (OPEC) kürese talep beklentilerini düşürmesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasada halen üretim fazlası olduğunu açıklamasının ardından petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesiyle de altın fiyatları geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nun (OPEC) kürese talep beklentilerini düşürmesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasada halen üretim fazlası olduğunu açıklamasının ardından petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesiyle de altın fiyatları geriledi.

OPEC, Şubat ayı raporunda, 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü, Ocak ayı raporuna göre, günde ortalama 0.1 milyon varil düşüşle günde ortalama 96.1 milyon varil düzeyine indirdi.

IEA raporunda, Ocak ayında küresel petrol üretiminin günde ortalama 590,000 varil artışla 93.6 milyon varile yükseldiğine de dikkat çekildi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.16 düşüşle 60.76 dolar,Batı Teksas yüzde 0.16 düşüşle 57.84 dolar,altın yüzde 0.14 düşüşle 1,823.87 dolar,gümüş yüzde 0.33 artışla 27.11 dolar,bakır yüzde 0.19 artışla 8,291.50 dolar,platin yüzde 0.88 düşüşle 1,230.96 dolar,paladyum yüzde 0.18 artışla 2,357.38 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 412 liraya, çeyrek altın 695 liraya, Cumhuriyet altını da 2,734 liraya geriledi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "Brent petrol bu haftaki yükselişinin ardından teknikte soluklanmaya başladı ve yerini kar satışlarına bıraktı" denildi ve eklendi: "Ancak, ana resimde çok ciddi bir bozulma şimdilik görülmüyor. Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) yayınlamış olduğu raporunda, salgın nedeniyle petrol talebi tahminlerinde 2021 yılı ilk çeyreği için temkinli olunması gerektiğini ifade etti. 2020 yılında, salgın sebebiyle küresel petrol talebindeki düşüşün bu yıl toparlanabileceğini, kaybedilen hacmin yüzde 60'ını geri kazanacağı belirtildi. Petrol için IEA ve OPEC'ten gelen açıklamalar temkinli olmaya devam ediyor. Bugün için ABD'de teşvik paketine dair olası açıklamalar takip edilebilir."Ons altının da haftayı "1807-1855" dolar aralığında geçirdiğine işaret edilerek, "Haftanın sonişlem gününde de, temkinli seyrini koruduğunu gözlemliyoruz. Teşvik paketi görüşmeleri sürüyor; ancak, bu sürecin uzuyor olması, altını baskılamakta. Doların zaman zaman güç kazanıyor olması da, altının yükselişini zorlaştırıyor. Açıklanan ABD verileri beklentileri karşılamazken, ilerleyen dönemde daha fazla desteğe ihtiyaç duyulabileceğine dair algı var. Böyle bir senaryoda altın pozitif olabilir. Bugün için ABD'de teşvik paketine dair olası açıklamalar izlenebilir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı