Petrol ve altın fiyatları düştü
28.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:35
ABD ham petrol stoklarında geçen hafta yaşanan beklenmedik düşüşe karşın, küresel düzeyde yeni seyahat yasakları ve kısıtlamaların etkisiyle düştü.
ABD ham petrol stoklarında geçen hafta yaşanan beklenmedik düşüşe karşın, küresel düzeyde yeni seyahat yasakları ve kısıtlamaların etkisiyle düştü.
Gedik Yatırım'ın analizinde, ons altın fiyatlarında sınırlı bir düşüş görüldüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:"Küresel çapta hafif alıcılı olan dolar, altını bu açıdan baskılıyor. Dünya borsalarında dünden beri satışlar var ve piyasaları tedirgin ediyor. Bu sabahta risk iştahı zayıf. Altın şimdilik sakin ancak ilerleyen günlerde piyasada dinamiklerin daha da değişmesiyle altında da hareketlenme başlayabilir. Dün akşam, güvercin bir ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı gerçekleşti. Fed Başkanı Powell, salgın bitene kadar mevcut politikanın ekonomiyi destekleyeceğini belirtti. Risklere dikkat çeken Powell, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmakta zaman alacağını da ekledi. Altını destekleyen bir Fed yoktu."Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.33 düşüşle 55.12 dolar,Batı Teksas yüzde 0.38 düşüşle 52.47 dolar,altın yüzde 0.28 düşüşle 1,835.64 dolar,gümüş yüzde 0.68 düşüşle 25.03 dolar,bakır yüzde 1.90 düşüşle 7,843.00 dolar,platin yüzde 0.64 düşüşle 1,061.51 dolar,paladyum yüzde 0.21 düşüşle 2,306.18 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 438 liraya, çeyrek altın 723 liraya, Cumhuriyet altını da 2,877 liraya yükseldi.İntegral Yatırım'ın analizinde, stoklardaki azalışa karşın petrol fiyatlarının düştüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Dün açıklanan resmi ham petrol stokları 430 bin varil artış beklentisinin aksine 9.9 milyon varil azaldı. Stoklardaki güçlü azalış ile birlikte WTI 53.29 dolar seviyesine kadar yükselse de kazancını geri verdi. "Birleşik Krallık'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Çin'de ise artan vaka sayılarından dolayı Covid-19 önlemleri sıkılaştırılıyor. Yeni önlemler petrol talebine olan endişeleri artırmaktadır. "Çünkü alınan tedbir kararlarına rağmen, vaka sayılarının istenilen düzeyde azalmaması sokağa çıkma kısıtlamalarını ve uçuş yasaklarını gündeme getirmektedir. Önümüzdeki günlerde artırılan koronavirüs önlemlerinin petrol talebi üzerindeki etkisi, yardım paketi, salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı haberleri takip ediliyor olacak."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı