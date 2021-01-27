Petrol ve altın fiyatları düştü

ABD ham petrol stoklarında geçen hafta yaşanan beklenmedik düşüşün ve dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de Covid-19 vakalarında yaşanan günlük artışın düşmesinin talebi destekleyeceği umutlarıyla yükselen petrol fiyatları, yeni seyahat yasakları ve kısıtlamaların etkisiyle düştü.

Altın fiyatları da, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısının sonuçlarını ve dünyanın en büyük ekonomisinde açıklanması beklenenen canlandırma paketine ilişkin beklentilerle geriledi.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.36 düşüşle 55.11 dolar,Batı Teksas yüzde 1.40 düşüşle 52.08 dolar,altın yüzde 0.79 düşüşle 1,836.87 dolar,gümüş yüzde 2.23 düşüşle 24.89 dolar,bakır yüzde 0.13 düşüşle 7,995.00 dolar,platin yüzde 2.90 düşüşle 1,070.12 dolar,paladyum yüzde 0.03 düşüşle 2,329.03 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 434 liraya, çeyrek altın 724 liraya, Cumhuriyet altını da 2,866 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının ons fiyatının 1850 doların üzerinde tutunmaya çalıştığının altı çizilerek, şöyle denildi: "Altın aşağı yönlü seyrini sürdürürken, üst üstü dördüncü günde de yeşilde bir kapanış yapamadı. 1855 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, seans boyu aşağı yönlü trendini takip ederken satıcılı bir seyir izledi. Demokratların Senatoya sunmak istediği 1.9 trilyon dolarlık kurtarma paketinin beklenenden daha yavaş bir süreç içerisinde tamamlanacağı kaygısı, altına satış yönlü baskı yapmaya devam ediyor. Dünkü seansı 1850 dolar/ons seviyesinden tamamlayan sarı maden, yüzde 0.2 kaybı hanesine yazarak seansı tamamlamış oldu. "Gümüş ise günü yeşilde kapatmasına karşın, 26 dolar/ons seviyesinin altındaki hareketini sürdürmeye devam ediyor. 25.34 dolar/ons seviyesinden güne başlayan beyaz maden, 25.47 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 0.5 kazancı hanesine yazmış oldu."Platinde yatay bir kapanış gördüğümüz günde, 1100 dolar/onsun üzerinde tutunmayı başarıyor. 1102 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yerinde saydı."Paladyum, artan vaka sayılarıyla negatif yönde baskılanmayı üzerinde hissederken, dünkü seansı da kırmızıda kapattı. 2325 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan paladyum, yüzde 0.5 kaybı hanesine yazmış oldu."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatların üzerinde 1 dolar/onsla gerçekleşirken, düşük işlem hacimli seanslar gerçekleşmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da toplamda 937 kg altın, 4,870 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı