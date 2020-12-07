Petrol ve altın fiyatları düştü

Dünya genelinde, Covid-19 pandemisine bağlı yeni kapanma önlemlerinin yarattığı talep kaygılarıyla petrol fiyatları düştü. Buna karşılık, aşıya ilişkin gelişmelerin hisse senedi borsalarında yarattığı iyimserlikle, ağırlıklı olarak güvenli limanlardan oluşan değerli metaller ve son günlerde hızlı yükselen platin fiyatları da düştü.

Rusya'da yaygın aşılama çalışmalarının geçen hafta başlamasının ardından, Birleşik Krallık'ta da aşı uygulamalarının Salı gününden itibaren 50 hastanede birden başlayacağının açıklanması, hisse senedi borslarındaki yatırımcılarda aşı kaynaklı iyimserliğin artmasını destekledi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, " Ons altını zorlu bir hafta bekliyor" dedi ve ekledi: "Geride bıraktığımız haftada ABD'de mali teşvik paketi beklentilerinin yeniden canlanması ile dolar üzerinde oluşan baskı değerli metallerin belirgin şekilde güç kazanmasını sağlarken değer kazanımı yüzde 3'ü aşan ons altının 1,850 dolar sınırına kadar yükseldiğini gördük. Teknik açıdan son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu seviyenin aşılması durumunda kısa vadeli görünümün daha da iyileşebileceğini söylemek mümkün. Ancak bu hafta aynı zamanda aşı başvurularından sonuç beklenmesinin kazanımları limitleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.57 düşüşle 48.75 dolar,Batı Teksas yüzde 1.33 düşüşle 45.96 dolar,altın yüzde 0.19 artışla 1,840.25 dolar,gümüş yüzde 0.98 düşüşle 23.94 dolar,bakır yüzde 1.30 artışla 7,758.00 dolar,platin yüzde 3.45 düşüşle 1,027.82 dolar,paladyum yüzde 0.61 düşüşle 2,340.63 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 464 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,025 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, geçen haftaya son dört ayın en düşük seviyesine kadar geri çekilerek başlayan altının, tepki alımlarıyla hızla toparlayıp yeşilde kapattığı bir haftayı geride bıraktığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Altın, haftaya 1,786 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra, haftanın ilk gününde önceki haftadan aldığı satıcılı trendi devam ettirerek 1,764 dolar/onsa kadar geri çekildi. Bu seviyeden tepki alımlarının gelmesiyle toparlanması zor olmayan sarı madenin kendini 1800 dolar/onsun üzerine atması da çok uzun sürmedi. "Haftanın en önemli gelişmesi İngiltere'nin yetkili otoritelerinin Pfizer'ın aşısını onaylayarak acil kullanıma izin vermesi oldu. Bu haber karşısında altının tepkisinin sınırlı kaldığı gözlemlenirken, altın durmaksızın toparlanma sürecine devam etti. Haftanın en önemli verisiyse ABD'de açıklanan istihdam verileriydi ve dikkatle takip edildi. "Tarım dışı istihdam verisinden 450 binlik artış beklenmesine karşılık, 245 binlik artış olması beklentileri karşılamadı ve istihdam piyasasındaki sorunların devam ettiğine işaret etti. Kapanmaların yeniden başladığı bugünlerde, küresel çapta istihdam konusundaki sorunların daha da devam edeceğini göstermiş oldu. "Ancak bu olumsuz veriye karşın piyasalar, bu gelen kötü verinin teşvik paketini hızlandıracak beklentisiyle tepkisini pozitif yönlü verdi. ABD Hisse senedi piyasaları rekor seviyeden kapanış yaparken, altın haftayı 1,838 dolar/onstan yüzde 2.9 kazançla tamamladı."Gümüşün geçtiğimiz haftaki toparlanması, altından daha kuvvetli olurken 24 dolar/onsun üzerinde bir kapanış yaptı. 22.69 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaza maden, 24.18 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak yüzde 6.6 kazancı hanesine yazmış oldu. "Platin, geçtiğimiz haftanın en iyi performansını sergileyen kıymetli madeni olurken son dört yılın zirvesini test etti. Haftaya 969 dolar/ons seviyesinden başlayan platin, tutunmakta zorlandığı 1,030 dolar/ons seviyesini aşarak bu seviyenin üzerinde kapanış yapmayı başardı. Haftayı 1,060 dolar/ons seviyesinden tamamlayan platin, hanesine 9.4 kazancı yazarak haftanın en çok değer kazanan kıymetli madeni olmayı da başardı. 1,030 seviyesinden yeniden aşağı doğru kırılmaması durumunda, platinin yukarı doğru hareketini bir süre daha izleyebiliriz."Paladyum ise haftanın kırmızıda kapatan tek kıymetli madeni olarak öne çıkarken, son bir ayın en düşük seviyesini kaydetti. Geçtiğimiz haftaya 2,427 dolar/ons seviyesinden başlayan paladyum, 2,349 dolar/onstan bir kapanış yaparak yüzde 3.1 kaybı hanesine yazmış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası geçtiğimiz hafta düşük hacimli seansları geride bırakırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 16,722 kg altın, 19,221 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı