Petrol ve altın fiyatları düştü
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Petrol ve altın fiyatları düştü

30.09.2020 09:36 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:41
Petrol ve altın fiyatları düştü

Petrol fiyatları, ABD petrol stoklarında azalmanın çok düşük düzeylerde kalmasının yanı sıra, koronavirüs vakalarındaki artışın yeni kısıtlamalar getirilmesine yol açacağına yönelik endişeler nedeniyle düştü.

Petrol fiyatları, ABD petrol stoklarında azalmanın çok düşük düzeylerde kalmasının yanı sıra, koronavirüs vakalarındaki artışın yeni kısıtlamalar getirilmesine yol açacağına yönelik endişeler nedeniyle düştü.

Altın fiyatları da, ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden arasındaki başkanlık münazarasının ardından doların yukarı yönlü hareketiyle birlikte geriledi.

Vadeli işlemlerde, Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.09 düşüşle 40.25 dolara, Ekim taslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.89 düşüşle 38.99 dolara geriledi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.65 düşüşle 41.10 dolar,Batı Teksas yüzde 0.13 düşüşle 39.25 dolar,altın yüzde 0.50 düşüşle 1,888.03 dolar,gümüş yüzde 1.49 düşüşle 23.82 dolar,bakır yüzde 0.24 düşüşle 6,611.00 dolar,platin yüzde 1.41 düşüşle 874.39 dolar,paladyum yüzde 0.08 düşüşle 2,318.33 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 472 liraya, çeyrek altın 773 liraya, Cumhuriyet altını da 3,078 liraya geriledi.İntegral Yatırım Menkul'ün analizinde, petrolde yönün aşağıya olduğuna işaret edilerek şöyle denildi: "Petrol talebinin yaklaşık yüzde 60'ını benzin ve dizel yol yakıtları karşılıyor."Kısıtlamalar nedeniyle ulaştırma sektöründe güçlü toparlanma görülememesinden dolayı petroldeki zayıf talep devam ediyor."Zayıf talep petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskıya neden oluyor. Dün Batı Teksas hafif petrolünün (WTI) yüzde 3.7 değer kaybettiğini izledik. "Bu sabah forex piyasasında WTI'da son geçen işlem 39.98 doları gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 41.20 dolar seviyesinden geçmekte. "Bugün, ABD'de büyüme verisi ile resmi ham petrol stokları açıklanacak. Stokların azalış eğilimine devam etmesi petrol fiyatlarına pozitif etki edebilir. Stokların artış göstermesi durumunda ise petrol fiyatları olumsuz etkilenebilir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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