Petrol ve altın fiyatları düştü Küresel emtia piyasalarında yatırımcılar, Covid-19 pandemisinden ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri atlatmaya çalışırken, petrol fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 2.0'nin üzerine düştü.

Küresel emtia piyasalarında yatırımcılar, Covid-19 pandemisinden ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri atlatmaya çalışırken, petrol fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 2.0'nin üzerine düştü.

Doların küresel piyasalarda euro ve yen karşısında hafif zayıflamasından destek bulan altın fiyatları da, daha sonra gelen kar satıylarıyla geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.90 düşüşle 42.85 dolar,Batı Teksas yüzde 1.57 düşüşle 40.80 dolar,altın yüzde 1.01 düşüşle 1,930.95 dolar,gümüş yüzde 1.74 düşüşle 26.34 dolar,bakır yüzde 0.74 artışla 6,850.00 dolar,platin yüzde 1.06 düşüşle 921.51 dolar,paladyum yüzde 1.32 düşüşle 2,330.28 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 472 liraya, çeyrek altın 776 liraya, Cumhuriyet altını da 3,089 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler analizinde, ABD Merkez Bankası ( Fed ) toplantısının gerçekleştiği geçen haftada, "bilinen Fed toplantısı haftalarının aksine" piyasaların oldukça sakin bir haftayı geride bıraktığına dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Haftaya 1,940 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, hafta ortasına kadar pozitiflik içerisinde hareket ederek 1,973 dolar/onsla haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. "Dünya Ticaret Örgütü ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergisinin uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini duyurması piyasalar üzerinde satış baskısı oluştururken, altın da bu satıştan payına düşeni aldı. "Haftanın asıl kritik gelişmesiyse Fed'in FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısıydı. Fed beklendiği gibi faiz kararına dair bir değişikliğe gitmezken, üç yıl boyunca faiz değişikliğe gidilmeyeceğini vurguladı."Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın karşısındaki sözleri dikkatle takip edildi. Başkan bir kez daha enflasyon konusuna dikkat çekerken, yüzde 2.0 hedefi yakalanıncaya kadar faizde değişikliğe gidilmeyeceğini aktardı."Aynı zamanda krizin geçtiğinden emin oluncaya kadar piyasaları desteklemeye devem edeceklerini de sözlerine ekledi. "Başkanın sözleri piyasalar açısından sürpriz bir gelişme barındırmazken, piyasaların tepkisi de kısıtlı oldu. "Altın yine de satıştan kaçamayarak 1932 dolar/onsla haftanın en düşük seviyesini kaydetti. Haftanın son gününde toparlanma gayesinde hareket eden sarı maden 1,950 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki haftaya kıyasla yüzde 0.5 kazancı hanesine yazmış oldu."Gümüş de altınla benzer şekilde hareket ettiği bir haftayı geride bırakmasına karşılık yatayda bir kapanış yaptı. 26.73 dolar/onstan haftaya başlayan beyaz maden, 26.76 dolar/onstan haftayı tamamladı. Altın, gümüş rasyosunda 73 seviyesindeki yatay seyir sürerken, bu seviye dikkatle takip ediliyor."Platin ise güçlü bir başlangıç yaptığı haftada 983 dolar/onsa kadar uzanarak son bir ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak platin haftanın sonuna kadar bu seviyedeki yerini koruyamadı ve 933 dolar/onstan seansı yataya yakın tamamladı."Paladyum da diğer kıymetliler gibi yataya yakın bir kapanış yaparak 2,362 dolar/onsla yerinde saymış oldu."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta da işlem hacmi son zamanların en düşük seviyesine geriledi ve altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.30- 0.50 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 12,212 kg altın, 18,535 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı