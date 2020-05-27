Petrol ve altın fiyatları düştü ABD ham petrol stoklarında düşüşün etkisiyle geçen hafta 37 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginliğin büyümesiyle 35-36 dolar düzeyine çekildi.

ABD ham petrol stoklarında düşüşün etkisiyle geçen hafta 37 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginliğin büyümesiyle 35-36 dolar düzeyine çekildi. Küresel düzeyde ekonomik sınırlamaların kaldırılacağına ilişkin beklentilerin yükselmesiyle artan risk iştahına bağlı olarak altın fiyatları da 1,700 dolar sınırına kadar geriledi.

ABD ile Çin arasındaki Hong Kong'un ulusal güvenlik yasası üzerinde odaklanan yeni gerginliğinin giderek tırmanmasının etkisiyle petrol fiyatları düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in olası müdahalelerine karşı ülkesinin tepkisinin "çok güçlü" olacağı uyarısı yapması, küresel petrol piyasalarında talep düşüşü kaygılarını güçlendirdi.Petrol yatırımcıları, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginliğin, Covid-19 pandemisi nedeniyle bastırılan talebin, dünya genelinde ekonomik sınırlamaların kalkmasıyla artacağına ilişkin beklentileri bastırdığına dikkat çekiyor.Gelişmelerle Brent petrolün Temmuz teslimi fiyatları yüzde 0.55 düşüşle 35.07 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün aynı vadeli fiyatları da yüzde 0.76 düşüşle 34.09 dolara kadar indi.Spot piyasalarda ise, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.60 düşüşle 36.44 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.55 düşüşle 34.11 dolara geriledi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.51 düşüşle 17.05 dolar,altın, yüzde 0.23 düşüşle 1,706.84 dolar,bakır, yüzde 1.21 artışla 5,369.00 dolar,platin, yüzde 0.14 düşüşle 830.21 dolar,paladyum yüzde 0.73 artışla 1,967.94 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 371 liraya, çeyrek altın 611 liraya, Cumhuriyet altını da 2,434 liraya düştü.

Kaynak: DHA