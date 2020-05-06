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Petrol ve altın fiyatları düştü

Petrol ve altın fiyatları düştü
06.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:19

ABD stoklarının beklentilerin üzerinde artmasıyla petrol fiyatlarının yönü yeniden aşağıya döndü ve Bent petrol yeniden 30 doların altına çekildi.

ABD stoklarının beklentilerin üzerinde artmasıyla petrol fiyatlarının yönü yeniden aşağıya döndü ve Bent petrol yeniden 30 doların altına çekildi. Birçok ülkede ekonomik önlemlerin gevşetileceğine ilişkin beklentilerle artan risk iştahı nedeniyle ons altın da 1,700 doların altına geriledi.

Ünlü Menkul Değerlerin "Ons altın destek bulmakta zorlanıyor" başlıklı değerlendirmesinde, "Küresel risk iştahının ivme kaybetmiş olmasına karşın ekonomileri yeniden açma çabaları ile birlikte dirençli kalması ons altının 1700 doların üzerinde momentum kazanmasına izin vermiyor. Kaldı ki dolar endeksinin geri çekilmeleri önemli bir baskı hissetmeden karşılaması ve 100 seviyesinden çok fazla uzaklaşmaması da ons altının destek bulmasını zorlaştıran konu başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Teknik olarak baktığımızda ise görünümün çok fazla değiştiğini düşünmüyoruz. Öyle ki, 1,715 dolar aşılmadan kısa vadede altın üzerindeki baskı devam edebilir. 1,700 doların altındaki rakamlar ise bu baskının daha fazla hissedilmesine neden olacaktır" denildi.

Gelişmelerle, küresel düzeyde gösterge olarak bilinen Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 0.44 düşüşle 29.92 dolara, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 7.56 düşüşle 25.31 dolara geriledi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.24 artışla 14.99 dolar,altın, yüzde 0.68 düşüşle 1,693.89 dolar,bakır, yüzde 0.92 artışla 5,176.00 dolar,platin, yüzde 0.56 düşüşle 764.88 dolar,paladyum yüzde 0.80 düşüşle 1,800.14 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, altının ons fiyatı düşmesine karşın doların 7.15 liraya kadar yükselmesiyle, gram altın 391 liraya, çeyrek altın 641 liraya, Cumhuriyet altını da 2,557 liraya yükseldi.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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