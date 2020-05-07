Petrol ve altın ffiyatları yatay
07.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:27
Petrol fiyatları, Çin'in petrol ithalatında toparlanmaya karşın, küresel düzeyde seyahat kısıtlamalarına bağlı talep daralmasının etkisiyle yatay, altın fiyatları 1,700 doların altında hareket ediyor.
Petrol fiyatları, Çin'in petrol ithalatında toparlanmaya karşın, küresel düzeyde seyahat kısıtlamalarına bağlı talep daralmasının etkisiyle yatay, altın fiyatları 1,700 doların altında hareket ediyor.
Gelişmelerle, küresel düzeyde gösterge olarak bilinen Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 0.23 düşüşle 29.77 dolara gerilerken, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 0.23 artışla 25.54 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.78 artışla 14.97 dolar,altın, yüzde 0.10 artışla 1,687.51 dolar,bakır, yüzde 0.82 artışla 5,218.50 dolar,platin, yüzde 0.93 artışla 761.78 dolar,paladyum yüzde 1.20 artışla 1,822.91 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 391 lira, çeyrek altın 641 lira, Cumhuriyet altını da 2,555 liradan satılıyor.
Kaynak: DHA