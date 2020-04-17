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Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi

Petrol vadelide sert düştü

ABD piyasalarında, Batı Teksas hafif petrolünün Mayıs vadeli fiyatları yüzde 9.0 dolayında düşüşle 20 doların da altına, aynı piyasada Haziran teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2.59 düşüşle 28.51 dolara geriledi.

17.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:34
Petrol vadelide sert düştü

ABD piyasalarında, Batı Teksas hafif petrolünün Mayıs vadeli fiyatları yüzde 9.0 dolayında düşüşle 20 doların da altına, aynı piyasada Haziran teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2.59 düşüşle 28.51 dolara geriledi. Spot piyasada ise ABD Batı Teksas hafif ham petrolü 25.39 dolardan işlem görürken, Brent hampetrolünün varili de 28.59 dolar düzeyindeydi.

Küresel piyasalarda gelişen iyimser havanın etkisiyle 1,700 doların altına çekilen altının ons fiyatı da yüzde 1.64 düşüşle 1,690.19 dolara kadar geriledi.

Ünlü Menkul Değerler DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'dan Murat Akyol, altın fiyatlarındaki gelişmeleri, "Teknik görünümde 1,720 doların altına inilmesi ile kısmen zayıflık ortaya çıktığını görüyoruz. Kaldı ki haftanın son işlem gününde küresel risk iştahının güçlü olması altının işini zorlaştırıyor. Bu noktada 1700 doların üzerinde haftalık kapanış yapılıp yapılmayacağını izleyeceğiz" diye yorumladı.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 2.07 düşüşle 15.21 dolar,altın, yüzde 1.64 düşüşle 1,690.19 dolar,bakır, yüzde 0.10 artışla 5,116.50 dolar,platin, yüzde 1.48 düşüşle 776.83 dolar,paladyum yüzde 0.55 artışla 2,179.64 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 377 liraya, çeyrek altın 621 liraya, Cumhuriyet altını da 2,482 liraya geriledi.


Kaynak: DHA

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