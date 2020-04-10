Petrol üretimi 10 milyon varil azalacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üretici ülkeler, petrol üretimini 10 milyon varil azaltacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üretici ülkeler, petrol üretimini 10 milyon varil azaltacak.

Suudi Arabistan liderliğinde telekonferans yoluyla düzenlenen 9. Olağanüstü Bakanlar Toplantısı'nda günlük ham petrol üretim miktarını 10 milyon varil azaltma kararına varıldı. Grubun açıklamasına göre, bu azaltma Mayıs ve Haziran aylarında uygulanacak. Yıl sonundan önce günde 8 milyon varil daha azaltılacak. Suudi Arabistan, Rusya ve petrol ihraç eden diğer ülkeler, petrol piyasasında rekor fiyat düşüşleri yaşanırken, petrol üretiminde yapılacak kesintiler konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında Mayıs ve Haziran aylarında Suudi Arabistan petrol üretimini günde 3.3 milyon varile, Rusya ise günlük petrol üretimini 2 milyon varile çekecek. Üretim Ocak 2021 ile Nisan 2022 arasında 6 milyon varil daha kesilecek. Üretimdeki bu azalmanın petrol fiyatlarını dengelemesi ve sürdürmesi bekleniyor. Petrol fiyatları bu yıl Mart ayında korona virüs pandemisi ve başarısız müzakereler bağlamında çökmüş, bu ciddi düşüş, dünya genelinde finansal piyasaların da çökmesine neden olmuştu.

KAZAKİSTAN'DAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, "11 saatlik görüşmeler sonucunda taraflar herhangi bir anlaşmaya varamadılar. Kazakistan gelecekte petrol üretiminin toplu olarak azaltılması konusunda fikir birliğine varılacağı konusunda umutlu" diyerek kafaları karıştırdı.

MEKSİKA GÜNDE 100 BİN VARİL DÜŞECEK

Meksika Enerji Bakanı Roco Nahle ise, "OPEC + ile petrol fiyatlarının istikrarına ilişkin görüşmelerde, önümüzdeki iki ay içinde günde 100 bin varil azalmayı önerdik. Mart 2020'de bildirdiğimiz gibi 1 milyon 781 milyon varil yerine günde 1 milyon 681 milyon varile düşeceğiz" ifadesini kullandı.

AZERBAYCAN'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Azerbaycan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise OPEC +'nın petrol üretiminin üç aşamalı olarak azaltılmasını öngören yeni bir işbirliği deklarasyonunun kabul edildiği bildirildi. Petrol üretiminin günde yüzde 23 veya 10 milyon varil azaltılacağını açıkladı.

Bir sonraki toplantı 10 Haziran'da gerçekleştirilecek.

( Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İHA