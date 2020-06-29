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Petrol üretim kısıntısı desteğinde yükseldi

Petrol fiyatları, yatırımcıların Covid-19 pandemisine ilişkin kaygılarına karşın, üretim kısıntısının desteğinde yükselirken, güvenli liman talebiyle 1,770 doları aşan altının ons fiyatı da bu düzeylerde tutunuyor.

Petrol üretim kısıntısı desteğinde yükseldi
29.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:29

Petrol fiyatları, yatırımcıların Covid-19 pandemisine ilişkin kaygılarına karşın, üretim kısıntısının desteğinde yükselirken, güvenli liman talebiyle 1,770 doları aşan altının ons fiyatı da bu düzeylerde tutunuyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, üretim kısıntıları konusunda kararlılık açıklamaları, fiyatların önümüzdeki dönemde yükseleceğine ilişkin beklentiler güç kazanıyor. 

OPEC+ grubu Mayıs başından bu yana günde ortalama 9.7 milyon varil üretim kısıntısı uyguluyor. Kısıntıya uymakta aksama yaşayan ülkeler de, söz konusu açıklarını iki-üç ay içinde kapatacaklarını açıkladılar.Bu gelişmelerle, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.12 artışla 41.07 dolara çıkarken, ABD Batı Teksas hampetrolünün varil fiyataı da yüzde 0.44 artışla 38.66 dolara yükseldi.Gelişmelerle, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 1.00 artışla 41.05 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.98 artışla 38.83 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş yüzde 0.11 düşüşle 17.78 dolar,altın yüzde 0.07 artışla 1,771.09 dolar,bakır yüzde 0.81 artışla 5,943.00 dolar,platin yüzde 1.19 artışla 816.07 dolar,paladyum yüzde 1.03 artışla 1,901.26 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 391 lira, çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2,448 liradan satılıyor.

 


Kaynak: DHA

Manşet

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