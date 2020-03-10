Petrol toparlanıyor, dolar geriliyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Petrol toparlanıyor, dolar geriliyor - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Güncel

Petrol toparlanıyor, dolar geriliyor

Dolar dünya genelinde değer kaybetmeye başladı.

10.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:35
Petrol toparlanıyor, dolar geriliyor

Dolar dünya genelinde değer kaybetmeye başladı. Petrol fiyatları ise toparlanma eğilimi gösteriyor.

OPEC'in üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşma sağlayamaması ile çöküş yaşayan petrol fiyatları, toparlanma eğilimine girdi. Varil fiyatı 32 dolara kadar inen brent petrol, sınırlı da olsa yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9 artışla 37 dolara tırmandı. Koronavirüs ve petrol fiyatlarının dip yapmasından kaynaklı olarak ABD piyasalarda yaşanan sert düşüşler doların değerini dünya genelinde majör paralar karşısında eritiyor. Dün ABD'de yüzde 7'ye ulaşan değer kayıpları sonrası devre kesici uygulamaya girerek piyasada işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

ABD piyasalarında yaşanan kriz, ulusal para birimi doların, dünya genelinde yönünü aşağıya çevirmesine neden oldu. Euro/Dolar paritesi yüzde 1'e yakın düşüşle 1,13 seviyesine geriledi. Sterlin karşısında ise yüzde 0,65 azalış gösteren dolar, 1,30 düzeyine düştü. Dolar düşüşünü Yen karşısında da sürdürüyor. Yen karşısında yüzde 2 'nin üzerinde değer kaybeden dolar, 104,47 seviyesinde işlem görüyor. İç piyasada ise dolar/TL paritesi şu sıralarda 6,15 düzeyinde işlem görmekte.

(İHA)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Haber
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Haber
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Charles Michel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Dilek Yaman Muhterem Nur Müslüm Gürses
Spor Adem Büyük Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla İran Petrol İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Petrol toparlanıyor, dolar geriliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 10:53:15. #1.14#