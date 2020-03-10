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Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Ekonomi

Petrol toparlanıyor, dolar geriliyor

Dolar dünya genelinde değer kaybetmeye başladı.

10.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:29
Petrol toparlanıyor, dolar geriliyor

Dolar dünya genelinde değer kaybetmeye başladı. Petrol fiyatları ise toparlanma eğilimi gösteriyor.


OPEC'in üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşma sağlayamaması ile çöküş yaşayan petrol fiyatları, toparlanma eğilimine girdi. Varil fiyatı 32 dolara kadar inen brent petrol, sınırlı da olsa yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9 artışla 37 dolara tırmandı.


Koronavirüs ve petrol fiyatlarının dip yapmasından kaynaklı olarak ABD piyasalarda yaşanan sert düşüşler doların değerini dünya genelinde majör paralar karşısında eritiyor. Dün ABD'de yüzde 7'ye ulaşan değer kayıpları sonrası devre kesici uygulamaya girerek piyasada işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.


ABD piyasalarında yaşanan kriz, ulusal para birimi doların, dünya genelinde yönünü aşağıya çevirmesine neden oldu. Euro/Dolar paritesi yüzde 1'e yakın düşüşle 1,13 seviyesine geriledi. Sterlin karşısında ise yüzde 0,65 azalış gösteren dolar, 1,30 düzeyine düştü.


Dolar düşüşünü Yen karşısında da sürdürüyor. Yen karşısında yüzde 2 'nin üzerinde değer kaybeden dolar, 104,47 seviyesinde işlem görüyor.


İç piyasada ise dolar/TL paritesi şu sıralarda 6,15 düzeyinde işlem görmekte. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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