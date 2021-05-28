Petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; boğazda trafik askıya alındı
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Petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; boğazda trafik askıya alındı

Petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; boğazda trafik askıya alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Buğra AKAY / İSTANBUL Boğazı'nda kıyıya sürüklenen ham petrol taşıyan tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin müdahalesiyle kıyıya 300 metre kala durduruldu.

Buğra AKAY/ İSTANBUL Boğazı'nda kıyıya sürüklenen ham petrol taşıyan tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin müdahalesiyle kıyıya 300 metre kala durduruldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada tankerin, Yeşilköy C demir bölgesine çekileceği, İstanbul Boğazı trafiğinin, tahmini olarak saat 22.00 sıralarında trafiğe açılacağı belirtildi.

İstanbul Boğazı'ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı. Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. RAVA isimli tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu. Tankere, kurtarma römorkörü ve can kurtarma botu yönlendirildi. 

CAN, MAL KAYBI VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ YAŞANMADI

Olayda herhangi bir can, mal kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadı. Olay nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü askıya alındı. Tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle kurtarıldı. Boğaz trafiğinin tankerin Yeşilköy C demir bölgesine çekildikten sonra tekrar açılacağı öğrenildi.

TANKERİN KIYIYA SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR KAMERADAÖte yandan olay meydana geldiğinde 292 metre boyundaki başka bir yük gemisinin RAVA isimli tankerin arkasından geldiği, geminin kılavuz kaptanının marifetiyle tankere çarpmadan, Büyükdere'ye acil olarak demirletildiği belirtildi. Tankerin kıyıya sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Bugün saat 20.00 sıralarında İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken, makine arızası nedeniyle Yeniköy dönüşünde sürüklenen 249 metre boyundaki RAVA isimli tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleriyle sahile 300 metre kala durdurulmuştur.  Arızalanan tanker, kurtarma römorkörleriyle Yeşilköy C demir bölgesine çekilmektedir. Herhangi bir can, mal kaybı ve çevre kirliliği yaşanmayan olay sonrasında askıya alınan İstanbul Boğazı trafiği, tahmini olarak saat 22.00 sıralarında operasyon bitiminde trafiğe açılacaktır." denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi, İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi, İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
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