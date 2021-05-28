PETROL TAŞIYAN TANKER KIYIYA SÜRÜKLENDİ; BOĞAZDA TRAFİK ASKIYA ALINDI-2

*Tankerin kıyıya sürüklendiği anlar kamerada.

*Tankerin kıyıya sürüklendiği anlar kamerada.

Yılmaz OKUR-Ertan KILIÇ- Buğra AKAY/ İSTANBUL Boğazı'nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi. Tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. Tankeri, kıyıya 300 metre kala durdurulurken, İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı. Tankerin kıyıya sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Boğazı'ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı. Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. RAVA isimli tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu. Tankere, kurtarma römorkörü ve can kurtarma botu yönlendirildi. Olay nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı. Öte yandan tankerin kıyıya sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KURTARMA 11 römorkörü refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli ham petrol taşıyan tanker, yapılan ivedi müdahaleyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sahile 300 metre kala durdurulmuştur. KURTARMA 8 römorkörümüz ve KEGM 5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz da bölgeye intikal ettirilmiş olup Boğaz trafiği askıya alınmıştır." denildi.

Görüntü dökümü: Tankerin kıyıya sürüklendiği anlar Tankerden görüntüdetaylar

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı