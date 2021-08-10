Petrol tankına çarpan dron paniğe neden oldu
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Petrol tankına çarpan dron paniğe neden oldu

Petrol tankına çarpan dron paniğe neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki bir petrol depolama tesisinin boş tankında patlama oldu.

MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki bir petrol depolama tesisinin boş tankında patlama oldu. Bölgeye özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sevk edilirken patlamanın tanka çarpan drondan kaynaklandığı belirtildi.

İlçeye bağlı Karaduvar Mahallesi'ndeki petrol depolama tesisinin boş tankında, gece saatlerinde patlama sesi duyuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri, sokağa giriş ve çıkışları kapatarak güvenlik önlemi aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile bomba imha uzmanları da bölgede çalışma yaptı. Patlamanın meydana geldiği yerden delil toplayan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bölgedeki bazı evlerin camlarının kırılmasına neden olan patlamanın bir dronun tesisteki tanka çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi.Bu arada, patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kaydında, tesisteki bir tankın üst bölgesinde patlama sonrası büyük bir ateş çıktığı, ardından yoğun bir dumanın yükseldiği görüldü.


Petrol tankına çarpan dron paniğe neden oldu
Petrol tankına çarpan dron paniğe neden oldu
Petrol tankına çarpan dron paniğe neden oldu
Petrol tankına çarpan dron paniğe neden oldu
Petrol tankına çarpan dron paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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