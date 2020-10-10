Petrol tankerinde 100 kilo uyuşturucu yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Petrol tankerinde 100 kilo uyuşturucu yakalandı

10.10.2020 09:29 | Son Güncelleme: 10.10.2020 09:33
Petrol tankerinde 100 kilo uyuşturucu yakalandı

Gaziantep'te yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşan istihbarat ve narkotik ekipleri durdurdukları petrol tankerinde 100 kilogram esrar ele geçirdi.

Gaziantep'te yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşan istihbarat ve narkotik ekipleri durdurdukları petrol tankerinde 100 kilogram esrar ele geçirdi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü timlerinin tespit ettiği tanker Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin Doğu otoban girişinde durduruldu. Araçta dedektör köpek Onix'in yaptığı aramada tankerin kupa kısmının yatak bölümünde gizlenmiş 10 paket halinde toplamda 100 kilogram kubar esrar yakalandı. Aracın sürücüsü gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Cansu Dere Türkan Şoray Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Mbaye Diagne Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Daha Fazla Hatay Rusya Belen İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Petrol tankerinde 100 kilo uyuşturucu yakalandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 09:34:44. #1.14#
title