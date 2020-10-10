Petrol tankerinde 100 kilo uyuşturucu yakalandı

Gaziantep'te yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşan istihbarat ve narkotik ekipleri durdurdukları petrol tankerinde 100 kilogram esrar ele geçirdi.

Gaziantep'te yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşan istihbarat ve narkotik ekipleri durdurdukları petrol tankerinde 100 kilogram esrar ele geçirdi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü timlerinin tespit ettiği tanker Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin Doğu otoban girişinde durduruldu. Araçta dedektör köpek Onix'in yaptığı aramada tankerin kupa kısmının yatak bölümünde gizlenmiş 10 paket halinde toplamda 100 kilogram kubar esrar yakalandı. Aracın sürücüsü gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı