Petrol talep baskısıyla geriledi, altın yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Petrol talep baskısıyla geriledi, altın yükseldi

Petrol talep baskısıyla geriledi, altın yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Petrol fiyatları dünyanın üçüncü ve dördüncü büyük ithalatçıları olan Hindistan ve Japonya'daki Covid-19 vakalarındaki artışın Asya'daki yakıt talebini azaltabileceği endişeleriyle geriledi.

Petrol fiyatları dünyanın üçüncü ve dördüncü büyük ithalatçıları olan Hindistan ve Japonya'daki Covid-19 vakalarındaki artışın Asya'daki yakıt talebini azaltabileceği endişeleriyle geriledi.

Altın fiyatları ise küresel düzeyde Covid-19 vakalarındaki hızlı artış ve doların başlıca para birimleri karşısında zayıflamasına bağlı olarak yükseldi.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.01 düşüşle 64.75 dolar,Batı Teksas yüzde 0.77 düşüşle 61.54 dolar,altın yüzde 0.07 artışla 1,776.59 dolar,gümüş yüzde 0.14 artışla 26.01 dolar,bakır yüzde 1.67 artışla 9.551.50 dolar,platin yüzde 0.13 artışla 1,230.63 dolar,paladyum yüzde 0.45 artışla 2,867.03 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 484 liraya, çeyrek altın 794 liraya, Cumhuriyet altını da 3,170 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın bülteninde, ons altının yeni haftaya "hafif alıcılı bir başlangıç" yaptığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Yukarı yönlü eğimini korumaya devam ediyor. Dünya genelinde salgın sürerken, özellikle Hindistan'daki vaka sayılarındaki artışın devam etmesi,  piyasaları tedirgin ediyor. "Bu durum zaman zaman fiyatlamaları  baskıladığı gözlemleniyor. Altın açısından da olumlu bir gelişme  olarak yorumlanıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin sakin seyri ve Dolardaki yatay görünüm, ons altının da bu hareketini destekliyor."Petrol fiyatlarında temkinli ve yatay bir görünüm izlendiği de belirtilen bültende, şu değerlendirme yapıldı: "Hindistan'da vaka sayılarındaki artışın sürüyor olması, piyasaları   tedirgin etmekte. Hindistan en büyük petrol tüketicisi konumunda  olduğu için petrol fiyatlarını baskılıyor. "Bu hafta, 28 Nisan günü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) aylık teknik toplantısı olacak. Yeni bir karar beklenmiyor ancak  son dönemde salgının seyrinde endişe verici gelişmeler, petrolü de olumsuz etkilediği için bu konuya ilişkin nasıl söylemler geleceği önemli. Petrol fiyatları açısından hareketlilik yaratabilir. Bugün  için takvim sakin."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Dolar ve altın haftaya yükselişle başladı! Kur son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Dolar ve altın haftaya yükselişle başladı! Kur son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü
Korona ateşi artık hiç sönmüyor! Virüse yenilen ülkede 5 gündür dünya rekoru kırılıyor
Korona ateşi artık hiç sönmüyor! Virüse yenilen ülkede 5 gündür dünya rekoru kırılıyor
Karantinayı ihlal eden çift, komşuları tarafından demir parmaklıklarla eve hapsedildi
Karantinayı ihlal eden çift, komşuları tarafından demir parmaklıklarla eve hapsedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Vedat Bilgin Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Özcan Deniz Merve Dizdar Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Diego Muslera Fatih Terim Cüneyt Çakır Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Petrol talep baskısıyla geriledi, altın yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 10:22:45. #1.14#

title