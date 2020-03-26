Petrol talebinde düşüş bekleniyor
Koronavirüs salgını nedeniyle küresel petrol talebinin 2020'de geçen yıla göre yüzde 4,9 düşmesi bekleniyor.
26.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:31
Koronavirüs salgını nedeniyle küresel petrol talebinin 2020'de geçen yıla göre yüzde 4,9 düşmesi bekleniyor. En sert düşüşün ise yüzde 16 ile nisan ayında görülmesi öngörülüyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com