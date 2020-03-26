Petrol talebinde düşüş bekleniyor Koronavirüs salgını nedeniyle küresel petrol talebinin 2020'de geçen yıla göre yüzde 4,9 düşmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle küresel petrol talebinin 2020'de geçen yıla göre yüzde 4,9 düşmesi bekleniyor. En sert düşüşün ise yüzde 16 ile nisan ayında görülmesi öngörülüyor.